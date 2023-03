28 mar 2023 12:04

LA GIOVENTU' E' BRUCIATA - IN ITALIA QUASI 2 MILIONI DI RAGAZZI SOFFRONO DI UNA DIPENDENZA COMPORTAMENTALE - LA MAGGIOR PARTE DI LORO (1,2 MILIONI) HA PROBLEMI RELATIVI ALL’ALIMENTAZIONE, 500 MILA SONO DIPENDENTI DAI VIDEOGIOCHI, 100 MILA DAI SOCIAL MEDIA – 65 MILA ADOLESCENTI SI RINCHIUDONO IN CASA FUGGENDO DA QUALUNQUE RAPPORTO SOCIALE (I COSIDDETTI "HIKIKOMORI") – LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI RAGAZZI CON QUESTI DISTURBI NON RIESCE A COMUNICARE CON I GENITORI…