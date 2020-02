GIOVENTÙ DA BRUCIARE – UN 21ENNE È STATO UCCISO FUORI DA UNA DISCOTECA DI TERRASINI, IN PROVINCIA DI PALERMO, DOPO AVER RIMPROVERATO IL FIDANZATO DELLA SORELLA 17ENNE: AD AMMAZZARLO A COLTELLATE È STATO IL CUGINO 20ENNE DEL RAGAZZO CHE LO HA COLPITO ALL’ADDOME E AL COLLO – LA VITTIMA NON SOPPORTAVA CHE LA SORELLA FOSSE LEGATA A QUEL GIOVANE VIOLENTO E…

Non sopportava il fidanzato della sorella e per questo è stato ucciso. Paolo La Rosa non accettava che Filippo Mulè, ragazzo violento e senza regole, frequentasse la piccola di casa. Domenica notte c' è stata l' ultima discussione, che si è conclusa nel peggiore dei modi: Paolo La Rosa, 21 anni, diplomato all' istituto professionale, è stato accoltellato dal cugino del fidanzato scomodo. Tutto davanti all' ingresso del locale, nel centro di Terrasini, davanti agli occhi di tanti ragazzi che alle 3,30 erano ancora alla discoteca Millennium, dov' era appena finita una festa di carnevale.

Le immagini di una telecamera di sorveglianza hanno ripreso l' intera scena. E, ieri sera, dopo lunghe ricerche, l' assassino è stato fermato: si tratta di Alberto Mulè, 20 anni, è rimasto nascosto per tutto il giorno con il cugino in un casolare nelle campagne di Camporeale. Adesso, è accusato di omicidio volontario aggravato. Mentre il fidanzato della sorella della vittima è indagato a piede libero per favoreggiamento, ma la sua posizione resta al vaglio di chi indaga.

Non c' è stato nulla da fare per Paolo La Rosa, figlio del titolare di un noto ristorante della zona. Gli amici l' hanno soccorso immediatamente, ma è morto durante il trasporto all' ospedale di Partinico. «Aveva provato in tutti i modi a dissuadere la sorella », raccontano. Paolo sapeva che i cugini Mulè erano anche indagati per un tentato omicidio avvenuto lo scorso settembre.

«Hanno continuato ad avere atteggiamenti violenti», dice un investigatore. Le immagini ritraggono Alberto Mulè mentre insegue Paolo La Rosa, già sanguinante per i colpi all' addome, e lo finisce con due fendenti alla gola. Scene raccapriccianti, dicono i carabinieri della Compagnia di Carini, che stanno conducendo l' indagine coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Daniele Sansone.

Domenica sera, i Mulè hanno avuto una violenta discussione con un buttafuori. La sorella diciassettenne ha chiamato Paolo, che ha rimproverato il fidanzato: «Quando sei con lei devi comportarti da persona normale ». Ma la lite col buttafuori è proseguita. Le telecamere della discoteca hanno ripreso Paolo La Rosa mentre provava a mediare.

I cugini hanno iniziato a inveire contro di lui, Paolo ha colpito Filippo Mulè con un pugno. A quel punto, raccontano le immagini, Alberto ha estratto un coltello e ha iniziato a colpire. Cinque fendenti all' addome. Poi, due pugnalate al collo, quelle che il medico legale ipotizza siano state mortali. Mentre alcuni ragazzi salivano in auto nel parcheggio del locale. Nessuno è intervenuto, nessuno.

Paolo era molto conosciuto in paese. Dopo il diploma all' istituto tecnico industriale "Vittorio Emanuele III", aveva iniziato a lavorare nel ristorante di famiglia, il "Grace", a due passi dallo svincolo autostradale di Cinisi. Domenica sera, Paolo aveva finito di lavorare da poco.