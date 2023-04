GIOVENTÙ IN SCHIAVITÙ - L'ALLARME DI "SAVE THE CHILDREN": IN ITALIA CI SONO CIRCA 336 MILA RAGAZZI TRA I 7 E I 15 ANNI CHE HANNO AVUTO "ESPERIENZE DI LAVORO CONTINUATIVE, SALTUARIE O OCCASIONALI", MENTRE IL 27,8% TRA I 14 E I 15 È STATO COINVOLTO IN ATTIVITÀ LAVORATIVE "DANNOSE PER I PERCORSI SCOLASTICI E PER IL BENESSERE PSICOFISICO" - MOLTI SONO COSTRETTI AD ABBANDONARE LA SCUOLA E RISCHIANO DI FINIRE NELLA RETE DEI CLAN...

Estratto dell'articolo di Francesca Del Vecchio per “la Stampa”

Camerieri, operai e manovali: in Italia quasi 1 minore su 15 lavora o ha lavorato per brevi periodi e per questo abbandona la scuola. […] sono 336 mila i ragazzini tra i 7 e i 15 anni che hanno avuto «esperienze di lavoro continuative, saltuarie o occasionali», mentre il 27,8% tra i 14 e i 15 è stato coinvolto in «attività lavorative dannose per i percorsi scolastici e per il benessere psicofisico».

I due terzi sono maschi (65,4%) e il 5,7% ha un background migratorio. Molto incisivo il livello di istruzione genitoriale: «La percentuale di quelli senza alcun titolo di studio o con la licenza elementare/media è significativamente più alta». Emerge dal rapporto di Save the Children "Non è un gioco" […]

I settori maggiormente interessati sono la ristorazione (25,9%) e la vendita al dettaglio (16,2%), seguiti da attività in campagna (9,1%), in cantiere (7,8%) e di cura di fratelli, sorelle o altri parenti (7,3%). Emergono anche nuove forme di lavoro online (5,7%), come la realizzazione di contenuti per social o videogiochi, o la vendita di sneakers, smartphone e altri prodotti tecnologici. […]

Nel periodo in cui lavorano, questi minori sono costretti a trascurare o abbandonare del tutto la scuola: più della metà di quelli intervistati lavora tutti i giorni o qualche volta a settimana, la metà di loro per più di 4 ore al giorno. […] La percentuale di bocciature, infatti, tra chi ha lavorato prima dei 16 anni rispetto a chi non ha mai lavorato è addirittura doppia.

Perché lo fanno sono loro stessi a precisarlo: per «avere soldi per sé» (il 56,3%) o per la «necessità o volontà di aiutare i genitori» (32,6%). Il 38,5% del campione dice «per il piacere di farlo».

Nello studio è stata indagata anche la relazione tra lavoro e criminalità, evidenziando il legame tra esperienze lavorative precoci e coinvolgimento nel circuito penale: quasi il 40% dei minori e giovani adulti presi in carico dalla Giustizia Minorile – più di uno su 3 – infatti ha svolto attività lavorative prima dell'età legale. […]

