GIRA E RIGIRA, ANCHE IL BOSS CASCAVA SULLA PATONZA - CON IL SUO ACCOUNT INSTAGRAM FARLOCCO (“FRANCESCO AVERNA”), MATTEO MESSINA DENARO SEGUIVA ACCOUNT ZEPPI DI FOTO BIRICHINE E ANCHE “DAGOCAFONAL” - IL BOSS DI CASTEL VETRANO SI ATTEGGIAVA DA GRAN LATIN LOVER MA, IN REALTA', SE NE STAVA TUTTO IL GIORNO CON IL VIAGRA SUL COMODINO A SMANACCIARSI - CAPPELLANI: “CHIEDIAMO UNA CORTESIA AGLI INQUIRENTI. POTRESTE FARE UN COMUNICATO STAMPA CON LA SUA CRONOLOGIA DEL BROWSER?”

Estratto dell'articolo di Ottavio Cappellani per www.mowmag.com

matteo messina denaro seguiva dagocafonal su instagram

Nella sua stanzettina da latitante Matteo Messina Denaro viveva una vita da “Vado a vivere da solo”, stracult di Marco Risi con protagonista Jerry Calà (indimenticabile la tavoletta del wc collegata al juke-box per coprire eventuali rumori), se all’epoca del film ci fossero stati i social.

Ed è già la seconda citazione da Jerry Calà, dopo il montone sfoggiato il giorno del suo arresto, identico a quello indossato dall’attore catanese nell’altro supercult: “Yuppies”, una pietra miliare dei fratelli Vanzina. Così come Giacomino – interpretato da Calà – se ne andava a vivere da solo fondamentalmente per rimorchiare, molto simile era la vita condotta da Messina Denaro nel suo appartamento da scapolo: gli investigatori hanno infatti scoperto i suoi account social, in cui non postava e non commentava: guardava e rimorchiava.

Anche la tecnica da rimorchio era molto cinepanettone: quella dell’identità fittizia “figa”. Se nei film dei Vanzina erano tanti i personaggi “wannabe Capital” (per citare il magazine forse più rappresentativo dell’ “edonismo reaganiano” – cit. Roberto D’Agostino, lookologo, in “Quelli della notte”) che si inventavano identità imprenditorial-fabbrichetta e se nei tristi anni contemporanei alle identità fittizie sui social (per restare, come si dice, nel “legale”) ricorrono le mogli e i mariti in cerca di avventurelle scopicchianti, l’account Facebook del boss è un capolavoro (anni e anni di latitanza fanno sentire il loro peso nella capacità di inventarsi identità fittizie ad hoc).

matteo messina denaro 3

Innanzitutto il nome. Qual è uno dei cognomi più cool e famosi della Sicilia? Il cognome che vedi persino nelle pubblicità degli aeroporti? Il cognome che rimanda amari da degustare a chiusura di “cene eleganti” (ovviamente in quello che può essere il mondo immaginifico di Matteo Messina Denaro)?

Ma Averna, ovviamente! Un amaro conosciuto in tutto il mondo ma prodotto a Caltanissetta: la fabbrichetta sicula! Cognome che possiede anche l’allure del richiamo a una probabile parentela imprenditoriale, dunque. E però, in Sicilia, la professione più ambita dalle suocere è sempre quella: il medico! Garanzia di agiatezza economica e potere di destreggiarsi agilmente […]

l account di matteo messina denaro su instagram

E medico risultava, Francesco Averna. Come la “bottana industriale” di carunchiana memoria o la “baronessa lirica” (da “L’aria del continente, di Nino Martoglio, nella cui trasposizione cinematografica uno splendido Angelo Musco interpreta un ricco possidente siciliano che va al nord e torna con una “chansonniere da tabarin” prentandola appunto come “baronessa lirica”) ecco un Matteo Messina Denaro come “medico imprenditoriale”.

Si aprono alla mente scenari di cliniche private, all’Alberto Sordi de “Il prof. Dott. Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue” dell’immenso Luciano Salce. Ma che foto del profilo può mettere, un latitante ricercato da decenni? Colpo di genio: un cagnolino con un foularino al collo, capace di evocare (oltre a tenerezza, sensibilità, affidabilità, tenuta morale, amore universale, panteismo e new age) sia un cachecol – per la donna che ama una certa raffinatezza – sia una bandana da cowboy – per la donna che ama un medico-imprenditoriale sportivo con cavalli e auto decappottabili.

arresto di matteo messina denaro 2

Il boss seguiva anche l’account Instagram @dagocafonal (riferibile al sito Dagospia): abbiamo controllato le date; prima dell’arresto, Messina Denaro ha fatto in tempo a guardare le foto di Victoria dei Maneskin che Roberto D’Agostino spesso pubblica, insiema a una carrellata di “turbofregne” (cit. Giancarlo Magalli).

Chiediamo una cortesia agli inquirenti: potreste fare un comunicato stampa con la cronologia del browser della primula rossa?

arresto di matteo messina denaro 3 MATTEO MESSINA DENARO - UN QUADRO LO RITRAE COME UN RE matteo messina denaro matteo messina denaro meme 1

MATTEO MESSINA DENARO CASA DI CARTA - MEME BY GNENTOLOGO MATTEO MESSINA DENARO - LA SUA CELLA