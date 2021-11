IL CINEMA DEI GIUSTI - “YAYA E LENNIE – THE WALKING LIBERTY”, IL CARTONE ANIMATO TUTTO NAPOLETANO E TUTTO GREEN, È UN’OPERA CHE MERITA UN’ATTENZIONE PARTICOLARE, SIA PER LA TEMATICA SIA PER IL FATTO DI ESSERE L’UNICO FILM DI ANIMAZIONE USCITO IN ITALIA QUEST’ANNO. E QUESTO È GIÀ UN MIRACOLO CHE SOLO A NAPOLI, DOVE HANNO ORMAI DAVVERO TUTTO, DA “GOMORRA” A “UN POSTO AL SOLE”, DA SORRENTINO A MARTONE, PER NON PARLARE DEL CALCIO, DI SAN GENNARO E DI MARADONA, SI POTEVA FARE - VIDEO