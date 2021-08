GIRARE QUESTO FILM È UNA “MISSION IMPOSSIBLE” – NUOVO CASINO SUL SET INGLESE DEL FILM CON TOM CRUISE: MENTRE L’ATTORE ERA IMPEGNATO NELLE RIPRESE GLI È STATA RUBATA LA MACCHINA! SI TRATTA DI UNA BMW DA 116MILA EURO: I LADRI HANNO CLONATO IL SEGNALE DEL TELECOMANDO DI ACCENSIONE CON UNO SCANNER E SONO SGOMMATI VIA. POI L'AUTO È STATA RECUPERATA, MA È SPARITO TUTTO QUELLO CHE C'ERA ALL'INTERNO – LE RIPRESE SI SONO FERMATE PIÙ VOLTE CAUSA PANDEMIA, E NEI MESI SCORSI CRUISE AVEVA MINACCIATO DI FAR LICENZARE TUTTI

Da “il Messaggero”

Una Bmw da 116 mila euro. Questo il valore dell'auto rubata a uno dei divi più noti di Hollywood: Tom Cruise. Tutto è avvenuto sul set inglese di Mission Impossible 7, a Birmingham. Clonando il segnale del telecomando di accensione grazie a uno scanner, i criminali sarebbero riusciti a portarla via in modo molto abile da sotto al naso della guardia del corpo dell'attore.

«Tom era stato portato in giro in macchina mentre era per lavoro a Birmingham - ha raccontato una fonte al tabloid inglese The Sun- e alcuni dei suoi bagagli e oggetti personali erano al suo interno quando l'auto è stata rubata».

LIETO FINE A METÀ

Alla fine la macchina è stata recuperata dalla polizia perché dotata di un dispositivo di localizzazione elettronica, ma tutto ciò che era al suo interno è sparito. Secondo il quotidiano britannico, però, Tom si sarebbe arrabbiato moltissimo fin dalla notizia della scomparsa dell'auto e il ritrovamento l'avrebbe calmato solo in parte.

Il furto ha interrotto le operazioni sul set, già più volte fermato a causa della pandemia da coronavirus. Nei mesi scorsi l'attore si era già infuriato, minacciando addirittura di far licenziare tutti. Il motivo? Alcuni membri della sua troupe non rispettavano le regole sul distanziamento sociale. Poi ad innervosirlo c'era stata la sua quarantena, dopo diversi casi positivi tra persone che stavano girando la pellicola. Come dice il titolo del film, quindi, anche la sua realizzazione sta diventando una mission impossible

