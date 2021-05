1 mag 2021 15:25

GIRL POWER ALLA FRANCESE - LE FEMMINISTE LESBICHE HANNO MARCIATO DOMENICA A PARIGI CHIEDENDO DI AVERE ACCESSO ALLA GRAVIDANZA ASSISTITA - IL MOVIMENTO STA DIVENTANDO SEMPRE PIU' GRANDE E AUTOREVOLE, MA NON MANCANO LE POLEMICHE: E' ACCUSATO DI INCITARE "ODIO PER GLI UOMINI" - A LEGGERE L'ULTIMO SAGGIO DELLA GIORNALISTA LESBO ALICE COFFIN COME DARGLI TORTO...