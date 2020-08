GIU' NEL CANALIS – NOTTE BRAVA AD ALGHERO DOVE UN GRUPPO DI RAGAZZINI UBRIACHI HA LANCIATO GIU' DA UNA SCOGLIERA LE BICILETTE DI ELISABETTA CANALIS E DEL MARITO – L’EX VELINA DOCUMENTA L’EPISODIO SU INSTAGRAM E TUONA: “È LA SECONDA VOLTA CHE CAPITA PERCHÈ PURTROPPO ALGHERO È PIENO DI RAGAZZINI CHE, NON POTENDO ANDARE IN DISCOTECA, SI AGGIRANO PER IL CENTRO STORICO COMPLETAMENTE UBRIACHI. E DEVO DIRE CHE QUEST'ANNO HANNO BATTUTO OGNI RECORD VISTO CHE…” - VIDEO

Novella Toloni per "www.ilgiornale.it"

elisabetta canalis 7

Notte brava ad Alghero per un gruppo di ragazzini ubriachi e a farne le spese è stata Elisabetta Canalis.

L'ex velina, tornata in Italia per trascorrere le vacanze estive nella sua terra natale, la scorsa notte è stata vittima di atti di vandalismo. Lo ha raccontato lei stessa attraverso i social network con un video emblematico dove ha mostrato il risultato della bravata.

elisabetta canalis e le bici lanciate dalla scogliera ad alghero 4

"Alghero è sempre più bella", ha confessato Elisabetta Canalis nelle storie del suo profilo Instagram, durante la consueta passeggiata mattutina con i suoi cani. Peccato che la notte sia in mano a ragazzini ubriachi in giro a far danni. L'ex velina mora si trova da alcuni giorni in Sardegna insieme a tutta la sua famiglia per trascorrere le vacanze nella sua terra di origine.

elisabetta canalis e le bici lanciate dalla scogliera ad alghero 5

Insieme al marito - il chirurgo americano Brian Perri - e alla figlia Skyler Eva (che ha mostrato per la prima volta sui social pochi giorni fa) si sta godendo alcuni giorni di relax a bordo di una barca ormeggiata a largo di Alghero ed è proprio qui che, la scorsa notte, è stata vittima di un gruppo di ragazzini fuori controllo.

elisabetta canalis 2

A documentare l'accaduto è stata lei stessa con un filmato social che sta facendo discutere. "Quella è la mia bici, quella è di mio marito e il seggiolino di Skyler che sono state buttate giù dalla muraglia (sugli scogli, ndr)", ha esordito Elisabetta Canalis con il video pubblicato sulla sua pagina Instagram.

elisabetta canalis e le bici lanciate dalla scogliera ad alghero 3

Nel filmato l'ex velina ha mostrato le due biciclette danneggiate, gettate sugli scogli e il seggiolino per bambini galleggiare in mezzo alle rocce. Un episodio di cui la Canalis è stata vittima sua malgrado e che non è rimasto purtroppo isolato. La 41enne di Sassari, dopo aver recuperato i due mezzi, ha spiegato ai suoi follower di essere finita nel mirino dei vandali per la seconda volta: "È la seconda volta che capita perchè purtroppo ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi.

elisabetta canalis 3

E devo dire che quest'anno hanno battuto ogni record perché è la seconda volta che mi buttano la bici dalla muraglia". Non si tratterebbe dunque di un caso isolato, ma di una vera e propria abitudine frutto della noia di ragazzini che, post quarantena, sfogano la loro rabbia su cose ed oggetti in giro per la città.

