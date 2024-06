GIU' LE MANI DALLA CASA DEL PIACERE - LA VILLETTA DI MARILYN MONROE NON È ANCORA SALVA: LA CASA DI BRENTWOOD, CHE LA DIVA COMPRÒ POCHI MESI PRIMA DI MORIRE, È FINITA NEL MIRINO DEGLI SPECULATORI EDILIZI E PUÒ ESSERE SALVATA SOLO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI LOS ANGELES CHE SI PRONUNCERÀ A FINE GIUGNO: I MILIONARI VICINI DI CASA VOGLIONO ABBATTERLA PER AMPLIARE LA LORO MAGIONE MA SE LA VILLETTA VENISSE DESIGNATA MONUMENTO STORICO CULTURALE…

Lucia Magi per ANSA - I fan di Marilyn Monroe restano con il fiato sospeso. Il Consiglio comunale di Los Angeles ha rimandato al 26 giugno il voto per designare monumento storico-culturale la villetta di Brentwood che la diva comprò pochi mesi prima di morire, mettendola per sempre al riparo dalle speculazioni edilizie. Il voto era programmato per la seduta di questa mattina, ma dopo un acceso dibattimento, l'assemblea è stata sospesa e il voto posticipato.

La "bomba bionda" protagonista di classici della commedia come 'A qualcuno piace caldo' o 'Gli uomini preferiscono le bionde', cambiò alloggio molto spesso in città. L'unica casa che comprò è questo chalet bianco al numero 12305 di Fifth Helena drive, un piccolo cul de sac a Brentwood, un quartiere di lusso dove il valore del terreno edificabile è oggi alle stelle. Marilyn lo acquistò per 75.000 dollari nel 1961, alla fine del matrimonio con il drammaturgo Arthur Miller.

È lì che venne trovata morta il 5 agosto 1962. Nascosta da un muro bianco e da una folta vegetazione di bambù, la villetta costruita nel 1929 in stile spagnolo è piuttosto modesta per i parametri attuali e per la zona in cui si trova: 270 metri quadrati su un unico piano, con giardino e piccola piscina sul retro, è oggi circondato da ville che valgono svariate decine di milioni di dollari, più estese e su più piani. Lo scorso luglio, i proprietari del civico accanto, l'ereditiera Brinah Milstein e suo marito Roy Bank, che produce reality tv, hanno acquistato per 8,4 milioni la casa di Marilyn con l'idea di abbatterla e allargare la dimora familiare.

A questo punto le associazioni che difendono il patrimonio storico e artistico della capitale mondiale del cinema e i fan della diva si sono ribellati e hanno chiesto alla consigliera comunale che rappresenta quel distretto, Traci Park, di avviare l'iter per designare la casa come monumento. La commissione municipale deputata si era espressa favorevolmente a gennaio.

A maggio, i proprietari hanno fatto causa alla città, allegando "un danno irreparabile" a causa delle "macchinazioni interne" al comune per designare monumento storico l'immobile "in cui l'attrice visse occasionalmente per soli sei mesi prima di suicidarsi 61 anni fa". Il giudice non ha però fatto prosperare l'ingiunzione della coppia miliardaria. Il consiglio comunale chiuderà la questione tra due settimane.

