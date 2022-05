GIU' LE MANI DAL CAZZO! - SELVAGGIA LUCARELLI SI INCAZZA CON GLI HATER CHE LA STUZZICANO: “NON PARLO DI BLANCO. PARLO DI QUELLO CHE CAZZO MI PARE. NON MI FACCIO DIRE DI COSA DEVO PARLARE…” - FACCI: “SI PUÒ PARLARE DI VIOLENZA SESSUALE SE LA PERSONA RITENGA DI AVERNE SUBITA UNA, NON QUANDO LO DECIDE GIULIA BONGIORNO” –“DEL FATTO NON SE N'ERA ACCORTO NESSUNO: È DIVENTATA UNA “NOTIZIA” SOLO PERCHÉ IL VIDEO È STATO MESSO IN RETE E HA SCATENATO UN DIBATTITO DA DESIDERARE CHE UN METEORITE LARGO DIECI CHILOMETRI” - VIDEO

1 - PERCHÉ SELVAGGIA LUCARELLI NON PARLA DI BLANCO?

Dal profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli

selvaggia Lucarelli

Risposta per i tanti che qui mi stanno sollecitando. Non parlo di Blanco perché non mi faccio dire di cosa devo parlare, tanto più col pregiudizio neppure sottinteso che esistano argomenti per me scomodi di cui non voglio parlare. E comunque per farla più semplice: parlo di quello che cazzo mi pare

2 - BLANCO E LE NERE

Filippo Facci per “Libero quotidiano”

mano sul pacco di blanco al concerto di piazza duomo 1

Proposta giurisprudenziale: si può parlare di violenza sessuale su una persona, anzitutto, quando la persona ritenga di averne subita una, e non quando lo ritenga l'avvocato Giulia Bongiorno. Il noto antefatto: un giovane cantante, Blanco, durante un concerto è stato in-quadrato dalla telecamera di un cellulare e si vede una mano femminile che scivola in zona cerniera dei pantaloni.

Non se n'era accorto nessuno: è diventata una «notizia» solo perché il video è stato messo in rete e ha scatenato un dibattito da desiderare che un meteorite largo dieci chilometri (tipo quello che cadde nello Yucatan durante il Cretaceo) si scaraventi sul Pianeta: «E se l'avessero fatto a una donna?», «lui non ha espresso il suo consenso», «è molestia», «è violenza sessuale».

FILIPPO FACCI

Poi l'avvocato Giulia Bongiorno, una personcina equilibrata, già nota per aver proposto l'ergastolo per tutti i maschi colpevoli di femminicidio, ha sedato gli animi: ha detto che la ragazzina che ha allungato la mano (magari una minorenne, perché Blanco ha 19 anni) merita dai 6 ai 12 anni di carcere, perché è colpevole di una violenza sessuale bella e buona. Subito è stata applaudita dal gruppo di invasate de «La 27ma ora», una riserva museale pubblicata dal Corriere online. Dettaglio: Blanco, sul tema, evidentemente turbato e violentato, ha reagito così: «Ci vediamo a Bologna».

