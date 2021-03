GIU' LE MANI DAL COLLE - DAL MEDICO AL BLOGGER, DALL'ELETTRICISTA ALL'IMPRENDITORE, SONO 11 GLI INDAGATI PER GLI INSULTI SOCIAL A MATTARELLA E PER AVER DIFFUSO FAKE NEWS SUL COVID - SONO FASCISTI, NEGAZIONISTI E ANTI EUROPEISTI: LA DIGOS HA PERQUISITO LE LORO CASE E ORA RISCHIANO FINO A CINQUE ANNI PER OFFESA ALL'ONORE O AL PRESTIGIO DEL CAPO DELLO STATO - SCRIVEVANO "TI AUGURO DI MORIRE MALE", "NON VEDO L'ORA CHE CI SIA IL TUO FUNERALE"

Clemente Pistilli per “la Repubblica”

Negazionisti, antieuropeisti, estremisti di destra. Tutti uniti nel sostenere che non vi sia alcun rischio legato al Covid. E nell'insultare il presidente della Repubblica. Hater che sui social non fanno altro che rilanciare fake news e seminare odio. Senza distinzione di classi sociali, andando dal medico al blogger, dall'elettricista all'imprenditore.

Come nel caso di Liliana Segre, sono tanti, da Nord a Sud, e legati soltanto dalla violenza verbale gli undici indagati per aver insultato e minacciato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nella primavera scorsa, in pieno lockdown.

Quelle frasi terribili scritte sulle chat social non sono sfuggite agli investigatori. "Armiamoci e andiamo ad ammazzare quel figlio di...", "Ti auguro di morire male", "Non vedo l'ora che ci sia il tuo funerale", "Ti voglio vedere morto": sono solo alcune delle frasi incriminate, al centro di un'inchiesta aperta dal sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Eugenio Albamonte.

Si ipotizza il reato di offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato, che prevede pene da uno a cinque anni di reclusione. Un reato procedibile d'ufficio. Alla porta degli indagati all'alba di ieri hanno quindi bussato gli investigatori della Digos, della squadra mobile e della polizia postale. Le abitazioni degli undici sono state perquisite e sono stati sequestrati smartphone, computer e altro materiale informatico che verrà ora analizzato dagli inquirenti.

Un blitz scattato contemporaneamente in sette regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Umbria, Toscana, Lazio e Puglia. Gli indagati sono Simone Gagliardone, di Penago, in provincia di Asti, Renè Nani, di Gonzaga, in provincia di Mantova, Arjan Karagjozi, di Genova, Alessandra Pioli, di Terni, Carlo Botta, di Grosseto, Rosario Ricci, di Viterbo, Irena Salati, di Marino, in provincia di Roma, Alessio Pichi, di Aprilia, in provincia di Latina, Salvatore Giuseppe Ingrosso, di Sava, in provincia di Taranto, Alessandro Bellomo, di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, e Vito Contesi, di Bari.

