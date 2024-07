GIÙ LA CRESTA, ROMPIPALLE! - A VENEZIA, IL PROPRIETARIO DI UN POLLAIO DOMESTICO È STATO COSTRETTO A FAR SLOGGIARE I SUOI GALLI DOPO LA DENUNCIA DI UN VICINO, INFASTIDITO DAI CONTINUI SCHIAMAZZI DEI PENNUTI - NEL RICORSO SI LEGGE DI “PROBLEMI IGIENICI”, “UN FASTIDIO FISICO-PSICOLOGICO” E ADDIRITTURA “UN DANNO BIOLOGICO” PER VIA DEGLI ANIMALI “CHE RISUONANO DALLE 3 DEL MATTINO FINO ALLE 18 DEL POMERIGGIO…"

GALLO

Estratto dell’articolo di Tommaso Rodano per “Il Fatto Quotidiano”

Il gallo molesto fa giurisprudenza. Sono tutt’altro che infrequenti le controversie tra vicini che hanno come oggetto i pollai. Stavolta la lite è capitata a Venezia, come racconta l’ansa: “Quindici ore al giorno di ‘chicchirichi!’. Troppe, secondo i giudici del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, che hanno imposto al proprietario di un pollaio domestico, allestito in zona urbana a Mestre, di far sloggiare i galli dall’aia ‘fosse anche solo uno’”.

pollaio

L’uomo, residente a Chirignago, aveva regolare autorizzazione a far razzolare le galline davanti casa, per l’autoconsumo familiare dei prodotti, ma il coro dei galli ad ogni ora del giorno ha fatto impazzire un vicino, che è passato alle carte bollate. Nel ricorso si legge di “problemi igienici”, “un continuo fastidio fisico-psicologico” e addirittura “un danno biologico” per via degli animali “che risuonano dalle 3 del mattino fino alle 18 del pomeriggio”. Il frustratissimo ricorrente ha avuto ragione: via i galli, si ricomincia a vivere.

pollaio 1