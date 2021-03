GIÙ LA MASCHERA! – IL MINISTERO DELLA SALUTE HA ORDINATO IL RITIRO DAL MERCATO DELLA NUOVA VERSIONE DELLE “U-MASK”, LE MASCHERINE CHE PIACCIONO TANTO AI VIP: CI SONO POTENZIALI RISCHI PER LA SALUTE DERIVANTI DALL’ASSENZA DI UN REGOLARE PROCESSO VALUTATIVO – I CARABINIERI DEL NAS HANNO SEQUESTRATO MERCE PER 5 MILIONI ALLA SOCIETÀ – COSTANO PIÙ DI 30 EURO MA FUNZIONANO MENO DI QUELLE CHIRURGICHE DA 50 CENTESIMI… – VIDEO: IL SERVIZIO DI STRISCIA

VIDEO - IL SERVIZIO DI MORENO MORELLO SULLE "U-MASK"

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Nelle indagini della Procura di Milano sul caso U-Mask, che hanno portato anche il Ministero della Salute a disporre il blocco delle vendite e il ritiro dal mercato pure del nuovo modello delle note mascherine, la settimana scorsa "nel corso di una perquisizione" i carabinieri del Nas di Trento hanno sequestrato "oltre 3 tonnellate di merce, per un valore commerciale stimato in 5 milioni di euro".

E' stato individuato, infatti, come riferisce il Nas in una nota che dà conto anche del provvedimento ministeriale, alla periferia di Milano "un magazzino anonimo e non indicato fra le unità produttive dell'azienda, nella disponibilità di un cittadino rumeno" e sono state sequestrate più di 3 tonnellate di merce, "tra cui 50.000 confezioni complete di mascherine U-Mask mod. 2 e 2.1, 100.000 ricambi e materiale vario per il confezionamento (buste, etichette, sigilli di garanzia)".

I carabinieri spiegano che "è in corso di approfondimento l'ipotesi investigativa che il vecchio prodotto (modello 2.0) fosse riconfezionato con il nuovo packaging esterno di U-Mask model 2.1", quello di cui nelle scorse ore è stato disposto il blocco delle vendite con ritiro dal mercato. Sul primo modello c'era già stato uno stop a febbraio.

GARANZIE INSUFFICIENTI E RISCHI PER LA SALUTE, IL MINISTERO TOGLIE DAL COMMERCIO LE MASCHERINE U-MASK 2.1

Le «U-Mask Model 2.1» sono fuorilegge. Il ministero della Salute ha ordinato il ritiro dal mercato della nuova versione, stessa sorte del «Model 2» già tolto dalla rete commerciale alcune settimane fa per ordine della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del ministero.

Su quelle mascherine, la procura i Milano aveva già avviato un’inchiesta per frode in commercio. Il provvedimento di ritiro dal mercato è avvenuto «in considerazione della destinazione d’uso del prodotto, nonché dei potenziali rilevanti rischi per la salute umana derivanti dall’assenza di un regolare processo valutativo in termini di sicurezza ed efficacia e della conseguente assenza di garanzia sull’effettiva adeguatezza come strumento di prevenzione dei contagi».

Secondo il ministero, «i risultati dei test che il fabbricante ha reso disponibili in allegato al fascicolo tecnico non forniscono evidenza scientifica sulla capacità di mantenere inalterate le prestazioni del filtro fino a 200 ore di utilizzo».

In più, «non sono disponibili relazioni di prova che diano evidenza che le caratteristiche di efficienza di filtrazione batterica, respirabilità e resistenza agli schizzi siano mantenute». Per questo, il prodotto è stato cancellato dalla banca dati dei dispositivi medici. I dubbi sulla genuinità delle certificazioni, poi, avevano spinto il Nas di Trento a sequestrare il laboratorio di Bolzano che aveva sottoscritto la documentazione a garanzia del precedente modello.

MASCHERINE, LA NUOVA U-MASK PASSA IL TEST SULLA FILTRAZIONE MA NON LA PROVA DELLA RESPIRABILITÀ

Da https://www.striscialanotizia.mediaset.it/

Striscia la notizia e Moreno Morello tornano a parlare di U-Mask, la mascherina amata dai vip di tutto il mondo, ma che secondo il Tg satirico filtrerebbe meno di una comune chirurgica da 50 centesimi e la cui vendita è stata vietata in tutta Italia dal Ministero della Salute.

Per tornare rapidamente sul mercato “aggirando” l’inchiesta di Striscia cominciata a fine dicembre, l’indagine tuttora aperta della Procura di Milano, l’istruttoria dell’Antitrust e, infine, il divieto di vendita imposto dal Ministero, U-Mask ha rilasciato una nuova versione della mascherina, la “Model 2.1”.

Purtroppo, però, anche il nuovo modello sembrerebbe presentare alcuni problemi di conformità. «Il nuovo dispositivo risulterebbe conforme per quanto riguarda l’efficienza di filtrazione – spiega Daniele Barbone, direttore del laboratorio BpSec –, ma lo stesso non si può dire della respirabilità: dai test di due diversi laboratori, infatti, la Model 2.1 risulta avere un valore di circa 70 (Pa/cm2), quando il limite massimo consentito per mascherine di quella classificazione è 60».

In attesa di conoscere i nuovi risvolti dell'inchiesta in onda questa sera, ecco cosa aveva confessato ai microfoni di Moreno Morello un ex collaboratore dell'azienda che produce la celebre mascherina.

