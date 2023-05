10 mag 2023 17:40

GIÙ QUELLE BRACCIA! – LA CASSAZIONE CONFERMA CHE FARE IL SALUTO ROMANO È REATO – LA SENTENZA FA RIFERIMENTO A QUANTO AVVENUTO A MILANO, IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DI SERGIO RAMELLI, MEMBRO DEL FONTE DELLA GIOVENTÙ UCCISO NEL 1975 DA UN COMMANDO DI AVANGUARDIA OPERAIA – TRE IMPUTATI, CONDANNATI A 40 GIORNI DI RECLUSIONE E 300 EURO DI MULTA, AVEVANO PRESENTATO RICORSO, CHIEDENDO COME ATTENUANTE “IL CORDOGLIO PER I MORTI”. MA PER I GIUDICI…