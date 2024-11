IL GIUBILEO È L’ENNESIMA SCUSA PER SPENNARE I TURISTI - VICINO AL VATICANO I FEDELI PAGHERANNO UN ESPRESSO DAI TRE AI QUATTRO EURO. UN CAPPUCCINO ARRIVERÀ A COSTARE ANCHE SEI EURO - AL TAVOLO, PER DUE TOAST E UN'ACQUA PICOCLA, SERVIZIO INCLUSO, IL CONTO POTREBBE SUPERARE I 20 EURO - I CITTADINI SI LAMENTANO: "IL GIUBILEO È UN BUSINESS. PREZZI ALLE STELLE PER AVERE IN CAMBIO BASSA QUALITÀ, DEGRADO E CAOS. SIAMO STUFI"

Estratto dell’articolo di Giulia Marziali per www.repubblica.it

https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/11/11/news/prezzi_giubileo_roma_vaticano-423609949/

pellegrini a roma

«Via della Conciliazione e piazza Pio XII sono ormai off-limits. Più ci si avvicina al Papa, più i prezzi dei bar lievitano», commenta una residente di Borgo Pio.

Per una colazione o uno spuntino leggero, seduti ai tavolini lungo la strada che porta al Cupolone, si può arrivare a spendere oltre venti euro.

I prezzi non lasciano dubbi: un espresso oscilla tra i 3 e i 4 euro, un cappuccino arriva a 6 e un tramezzino a 8 euro. Anche una bottiglietta d’acqua da mezzo litro, al tavolo, costa quanto un caffè. Bisogna poi considerare il costo del servizio che si aggira attorno al 10-12% e in casi estremi al 17%. Non stupisce, quindi, che per due toast e un’acqua piccola, servizio incluso, il conto possa toccare i 23,40 euro.

cantieri a roma 6

«Che ti aspetti? - dice un buttadentro - sei a due passi da San Pietro e hai Castel Sant’Angelo alle spalle, è normale pagare di più». [...] C’è invece chi come Carmen, badante sulla quarantina, non intende nascondere il proprio malessere in vista dell’Anno Santo: «Più che il Giubileo dei poveri è un business. Prezzi alle stelle per avere in cambio bassa qualità, degrado e caos. Siamo stufi e anche i turisti si lamentano».

Un generale malcontento sembrerebbe unire cittadini e visitatori, a fronte dei costi elevati che vanno ad amplificare le molte criticità della città. John, inglese sulla cinquantina, racconta: «Vengo a Roma da 15 anni e non sono mai rimasto così deluso come questa volta. Troppi cantieri e tutto molto caro.

BUS TURISTICI A ROMA

Ho scelto un b&b con angolo cottura così evito di mangiare fuori. Solo al gelato non rinuncio mai». [...] D’altra parte non tutti gli esercenti vedono di buon occhio il rincaro legato al Giubileo.

[...] Nel frattempo, per l’apertura dell’anno giubilare, non resta che confidare nell’operato delle forze dell’ordine, potenziate da quindici appositi reparti del settore amministrativo della polizia locale di Roma Capitale.

Overtourism - turisti a roma BUS TURISTICI A ROMA TURISTI A ROMA BUS TURISTICI A ROMA TURISTI AL COLOSSEO malori turisti a roma

turisti al pantheon roma