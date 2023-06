1 giu 2023 16:18

I GIUDICI DELLA CORTE D’APPELLO DI ROMA HANNO CONFERMATO LA CONDANNA PER VALERIO DEL GROSSO, AUTORE MATERIALE DELL’OMICIDIO DI LUCA SACCHI, AVVENUTO IL 24 OTTOBRE DEL 2019. RIDOTTA A 14 ANNI E 8 MESI LA PENA PER IL COMPLICE, PAOLO PIRINO, E PER MARCELLO DE PROPRIS, CHE CONSEGNÒ L’ARMA DEL DELITTO – PER LA FIDANZATA DELLA VITTIMA, ANASTASIYA KYLEMNYK, È STATA RIBADITA LA CONDANNA A 3 ANNI PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUGLI STUPEFACENTI…