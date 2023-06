9 giu 2023 16:18

GIULIA TRAMONTANO È STATA UCCISA CON ALMENO 37 COLTELLATE – I RISULTATI DELL’AUTOPSIA SUL CORPO DELLA 29ENNE UCCISA DA ALESSANDRO IMPAGNATIELLO. DUE COLPI SUL COLLO, DI CUI UNO HA RECISO LA CAROTIDE, LEI NON SI È RIUSCITA A DIFENDERE - QUASI TUTTE LE FERITE SONO SULLA PARTE SUPERIORE DEL CORPO. UNA COLTELLATA HA COLPITO IL VISO E UN'ALTRA HA PERFORATO UN POLMONE - NESSUN FENDENTE SUL VENTRE, IMPAGNATIELLO NON SI È ACCANITO SUL FETO COME IPOTIZZATO DAI PM – A CAUSA DELLE USTIONI NON È STATO POSSIBILE CAPIRE L'ORARIO IN CUI GIULIA È STATA UCCISA - DOPO I RISULTATI DELL'AUTOPSIA COME FARÀ IL GIUDICE A NON RICONOSCERE L'AGGRAVANTE DELLA CRUDELTÀ?