Maurizio Di Fazio per il "Fatto quotidiano"

tei giunta 11

Breve video, "Quando esco con gli short e non mi fanno catcalling", ed esulta, come se avesse appena vinto alle Olimpiadi. Ecco la sua recensione di sex toys d'ultimissima generazione. Si mette a perorare la causa della masturbazione femminile, e a mo' di claim: "Vengo anch' io, sì tu sì". Poi rivela: "Ho smesso di guardare porno per un mese e vi racconto com' è andata". Oppure: "Perché esordire con una 'dick pic' in chat non è una buona idea. Cosa spinge alcuni uomini a inviare selfie dei loro genitali?".

Tei Giunta ha 33 anni, una laurea in Cinema al Dams di Bologna, vive a Urbino ed è tra le prime sex influencer italiane ed europee. "Cerco di influenzare davvero le persone sul loro modo di vivere la sessualità" ci dice. La sua avventura è cominciata da poco, in primavera quando ha aperto il blog OhMyTei! e, a seguire, una pagina Instagram molto seguita e una rubrica il giovedì mattina su Radio Deejay, nel programma di Andrea Marchesi e Michele Mainardi.

tei giunta 10

Ma la durata non è tutto, in certe cose, si sa; conta l'intensità con cui racconta e interagisce su tematiche ancora divisive o tabù. Istanze Lgbt, superamento degli stereotipi, conoscenza del proprio corpo, educazione all'emotività. Per un sesso consapevole, inclusivo e positivo. Sempre con leggerezza "e un tono di voce ironico e diretto": l'ironia può più di mille simposi. E le dimensioni non sono fondamentali. Se capita un mini-dotato, è facile bypassare il problema. Come? Tracciando una di queste posizioni: "gambe in alto", "la montagna" e "cowgirl reverse".

Tei le mima tutte e tre, giocondamente. E quando è l'uomo a non avere voglia, "Maschio Alfa ca**o duro sempre... o forse no?". Bando a ogni psicodramma latente: Tei snocciolale ragioni a nostra discolpa eventuale. È il momento di una guida al sesso anale "in nove passi"; al poliamore (dalla "triade al quad, dal polycule al tavolo da cucina poliamoroso"); allo squirting ("lo spruzzo diventa accessibile a tutti!"). Uno sguardo alle fantasie erotiche maschili e femminili, anche le più indicibili, "le mie risalgono a quando, da bambina, vedevo Sailor Moon".

tei giunta 1

E "sì, mi considero una femminista. Il femminismo di oggi è per tutti. Si basa sulla parità, non sulla superiorità di un genere rispetto a un altro". Che poi non dovrebbero esistere più "brave ragazze o ragazzi", ma solo persone evolute e libere, sui social e offline. C'erano una volta le domande a Cioè...

