GIUSE’, MANCO LE BASI DEL MESTIERE - LA GAFFE DI CONTE SUL SENSO DELLA PASQUA: “SIGNIFICA, LO SANNO BENE I CRISTIANI, PASSAGGIO. È IL PASSAGGIO E ANCHE IL RISCATTO DALLA SCHIAVITÙ ALL’EGITTO” - LO SCIVOLONE E’ STATO BASTONATO SUI SOCIAL: “È PER GLI EBREI CHE LA PASQUA RICORDA L'USCITA DALL'EGITTO, NON PER I CRISTIANI, PER I QUALI LA LIBERAZIONE È INTESA DALLA SCHIAVITÙ DEL PECCATO” - E MENO MALE CHE “GIUSEPPI” E’ UN CATTOLICO CREDENTE…VIDEO

Il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT nella conferenza stampa di ieri ha affermato che la Pasqua è "il passaggio, il riscatto dalla schiavitù all'Egitto". Un po' sorpreso sono andato a verificare. Tutto vero. Qui il video. Integrale! pic.twitter.com/3xc9isFB4p — Ugo Quinzi (@QuinziUgo) April 7, 2020

PAPA BERGOGLIO E GIUSEPPE CONTE

Coronavirus, gaffe biblica di Giuseppe Conte mentre annunciava le misure economiche per sostenere le imprese italiane durante l’emergenza coronavirus, illustrando il nuovo decreto che libera 400 miliardi di euro di liquidità. Poi, parlando delle prossime festività pasquali, il premier è inciampato in una piccola gaffe: “Pasqua significa, lo sanno bene i Cristiani, passaggio. È il passaggio e anche il riscatto dalla schiavitù all’Egitto”.

Uno scivolone che non è passato inosservato sui social: “La informo che è per gli Ebrei che la Pasqua ricorda l'uscita dall'Egitto, non per i Cristiani, per i quali - invece - la liberazione è intesa dalla schiavitù del peccato” osserva qualcuno su Twitter. Non solo: in Egitto gli ebrei erano schiavi non vi andarono dopo la liberazione dalla schiavitù. E qualcuno non risparmia l’ironia: “Un tempo gli ebrei vivevano in schiavitù: poi, il giorno di Pasqua, si trasferirono in Egitto”.

