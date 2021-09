GIUSTIZIA AMARA - IL PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE, GIOVANNI SALVI, HA AVVIATO ACCERTAMENTI PRELIMINARI ANCHE NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DI MILANO FRANCESCO GRECO – È UN ATTO DOVUTO CHE SEGUE ALL’ISCRIZIONE DEL NOME DI GRECO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI PER OMISSIONE IN ATTI D’UFFICIO. ALL’ORIGINE CI SONO LE DICHIARAZIONI DI PAOLO STORARI E GLI ORMAI FAMOSI VERBALI DI PIERO AMARA, CONSEGNATI A PIERCAMILLO DAVIGO…

Da “il Messaggero”

Si apre un nuovo fronte a margine dello scontro interno alla procura di Milano tra il procuratore Francesco Greco e il sostituto Paolo Storari, che ha per sfondo la vicenda Eni e il caso dei verbali dell'avvocato Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria. Anche nei confronti di Greco, che però andrà in pensione a novembre, il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, titolare dell'azione disciplinare, ha avviato accertamenti preliminari.

Si tratta di un atto dovuto e che consegue automaticamente all'iscrizione del nome di Greco sul registro degli indagati per omissione in atti d'ufficio da parte della procura di Brescia, come sottolinea la stessa procura generale della Cassazione in una nota, spiegando che si tratta di indagini pre-disciplinari.

La stessa cosa era accaduta per il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e per il sostituto Sergio Spadaro, ora in forza alla procura europea, finiti sotto inchiesta a Brescia per rifiuto di atti d'ufficio. All'origine delle inchieste penali, le dichiarazioni di Storari a sua volta indagato dalla procura di Brescia per rivelazione di segreto d'ufficio per avere consegnato i verbali di Amara all'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, anche lui finito sotto inchiesta per la stessa ipotesi di reato.

Al momento solo per Storari, in questa vicenda, pende già un procedimento disciplinare, che va avanti, come evidenzia la stessa procura generale. Salvi ha invece ha rinunciato, per «valutazioni tecniche», a impugnare l'ordinanza della Sezione disciplinare del Csm che aveva rigettato la sua richiesta di trasferire in via cautelare Storari da Milano e dalle sue funzioni di pm

