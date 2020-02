13 feb 2020 19:59

GIUSTIZIA PER DAMARIS - CHOC NEGLI USA PER IL VIDEO DI UNA DONNA DI 43 ANNI CON PROBLEMI PSICOLOGICI TENUTA IN UNA CELLA PER QUATTRO GIORNI E LASCIATA MORIRE SENZA CIBO: NELLE IMMAGINI LA DONNA SI SPOGLIA, VOMITA E SI CONTORCE NUDA SUL PAVIMENTO – IL MARITO AVEVA CHIAMATO LA POLIZIA PER LA SUA AGGRESSIVITA', MA ERA SOLO IN CERCA DI ASSISTENZA MEDICA: INVECE LA DONNA, CHE NON AVEVA COMMESSO ALCUN REATO, È STATA LASCIATA DIETRO LE SBARRE PER 106 ORE