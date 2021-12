GIUSTIZIA ITALIANA A CREAZZO DI CANE - AL PROCURATORE DI FIRENZE, GIUSEPPE CREAZZO, ACCUSATO DI AVER MOLESTATO CON UNA MANO SUL SENO LA COLLEGA ALESSIA SINATRA, IL CSM INFLIGGE COME SANZIONE LA PERDITA DI DUE MESI D’ANZIANITÀ - IL TIFOSO CHE HA DATO UNA MANATA SUL CULO A GRETA BECCAGLIA RISCHIA, INVECE, DAI 6 A 12 ANNI - E' PUR VERO CHE NEL SECONDO CASO C'E' UN VIDEO CHE INCHIODA IL COLPEVOLE - SU QUALI PROVE IL CSM HA CONDANNATO CREAZZO? E PERCHE' LA PM SINATRA NON HA MAI DENUNCIATO?

La famosa giustizia italica: al procuratore due anni d’anzianità, al tifoso maldestro da 6 a 12 di libertà #referendumgiustizia pic.twitter.com/p75SypzCvn — La Voce della Fogna (@fogna_la) December 17, 2021

Da ilsitodifirenze.it

giuseppe creazzo

La sezione disciplinare del Csm ha inflitto la sanzione della perdita di due anni di anzianità al procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, accusato da una collega, la pm di Palermo Alessia Sinatra, di averla molestata sessualmente nel 2015 in un hotel della capitale dove era in corso un'iniziativa della loro corrente, Unicost.

Come riporta l'Agi, il procedimento disciplinare - che aveva preso il via lo scorso maggio e che si è svolto interamente a porte chiuse - si è concluso ieri sera e la sanzione disciplinare è stata adottata relativamente al capo di inerente le avances - che non sono state oggetto di azione penale per mancanza di querela della persona offesa - mentre riguardo la seconda incolpazione - anche questa mossa al capo dei pm di Firenzedalla procura generale della Cassazione, titolare dell'azione disciplinare - inerente la "violazione del dovere di correttezza e di equilibrio" con il "comportamento gravemente scorretto" nei confronti della collega, la disciplinare ha escluso l'addebito, ritenendolo quale un fatto avvenuto ' tra privati', ed assolto Creazzo.

luca palamara e il procuratore giuseppe creazzo

Estratto dell’articolo di Francesco Grignetti per www.lastampa.it

Sanzione severa del Consiglio superiore della magistratura nei confronti del procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo. Gli hanno cancellato due mesi di anzianità. Può sembrare poca cosa. Ma è un solenne ceffone morale. Perché si sanziona una molestia sessuale nei confronti di una collega, la palermitana Alessia Sinatra.

[…] La storia di questa molestia, infatti, risalente al 2015, svoltasi nell’ascensore di un hotel romano a conclusione di una iniziativa della corrente Unicost, venne fuori nel vortice del caso Palamara. Quando la magistratura di Perugia esaminò il cellulare di Palamara […] si trovò anche lo sfogo della Sinatra, che raccontava a Palamara di quell’odiosa molestia subita da Creazzo, e che proprio per questo chiedeva fermamente a Palamara di non sostenere il procuratore di Firenze per il gran salto alla procura di Roma.

creazzo sinatra palamara

C’è da dire che Creazzo stesso ha subito capito di non avere scampo, anche se nega decisamente i fatti come ricostruiti dalla Sinatra. Nel maggio scorso ha chiesto al Csm di poter andare in pensione anticipatamente, ma perché ha 44 anni di anzianità n magistratura e non per altro. […] quelle contestazioni disciplinari sono state ritenute fondate dal Csm, che punisce Creazzo con una sanzione grave, in linea con gli standard che il Consiglio si è dato.

CASO GRETA BECCAGLIA

Da liberoquotidiano.it

greta beccaglia andrea serrani

Andrea Serrani, il tifoso della Fiorentina che sabato sera 27 novembre ha dato una pacca sul sedere in diretta alla giornalista Greta Beccaglia che era in collegamento dallo stadio con Toscana Tv ora rischia grosso. L'uomo, che ha 45 anni, una compagna e una figlia di 6, ed è un ristoratore di Chiaravalle, in provincia di Ancona, è accusato di violenza sessale dalla Procura che ha aperto un fascicolo. Lui si difende: "Non è stato un atto di sessismo ma una goliardata, ero con un amico ed eravamo arrabbiati perché la nostra squadra aveva perso e non avevo alcuna intenzione di molestare quella ragazza. Ho capito di aver sbagliato e sono pronto a incontrarla e a chiederle scusa in diretta tv", ha detto.

greta beccaglia a non e l'arena

Ma la "goliardata", osserva il Corriere della Sera, potrebbe costare al ristoratore una condanna da 6 a 12 anni di carcere e a breve un Daspo del prefetto di Firenze. La polizia di Empoli, che ha lo ha identificato, sta inoltre accertando se ci siano altri responsabili. La giornalista Beccaglia ha raccontato di essere stata aggredita, sempre a fine partita, da un altro tifoso che avrebbe tentato di molestarla e solo l'intervento del cameraman l'avrebbe salvata.

giuseppe creazzo greta beccaglia a non e l'arena 2

procuratore giuseppe creazzo

giuseppe creazzo

andrea serrani con le colleghe della pizzeria il ranocchiaro