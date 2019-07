12 lug 2019 18:19

GIUSTIZIA PRIVATA - MAXI RISSA IN UN TRIBUNALE DELL'OHIO DOVE DUE UOMINI HANNO REGOLATO I CONTI CON L'ASSASSINO DELLA LORO MADRE: SI SONO SCAGLIATI CONTRO IL KILLER CON CALCI E PUGNI, FINENDO PER COLPIRE ANCHE GLI AGENTI DI POLIZIA INTERVENUTI PER RIPORTARE LA CALMA IN AULA – L’OMICIDA RISCHIA UNA CONDANNA A…(VIDEO)