GIUSTIZIA SOCIAL – IL TRIBUNALE DI NANTERRE HA STABILITO DI ESSERE COMPETENTE A GIUDICARE SULLA CAUSA TRA LA VEDOVA LAETICIA E I FIGLI DI JOHNNY HALLIDAY PRESENTANDO COME PROVA UNA “TABELLA DI GEOLOCALIZZAZIONE INSTAGRAM”, DIMOSTRANDO CHE JOHNNY E LA MOGLIE AVEVANO PASSATO PIÙ TEMPO IN FRANCIA CHE IN CALIFORNIA – VIDEO

Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

johnny hallyday e laeticia

L' ultimo momento di apparente unione famigliare attorno all' amato Johnny risale ai suoi funerali, nella chiesa della Madeleine a Parigi, il 9 dicembre 2017, quando la vedova Laeticia con i bambini adottivi di origine vietnamita Jade e Joy si raccolse accanto ai figli grandi del rocker appena scomparso, David Hallyday (avuto con Sylvie Vartan) e Laura Smet (con Nathalie Baye).

Dal giorno dopo, i due clan ripresero a litigare. Perché Laeticia fece inumare la salma a Saint Barth, nei Caraibi, e non in Francia, e soprattutto perché spuntò un testamento stilato a Los Angeles, in base al quale la fortuna di Hallyday andava tutta o quasi all' ultima moglie e a Jade e Joy, e niente rimaneva a David e Laura. Secondo la legge californiana, un genitore ha il diritto di diseredare uno o più figli. Secondo quella francese no.

Quale norma applicare? Per decidere, i giudici francesi si sono affidati in larga parte a Instagram.

johnny hallyday sylvie vartan

Due giorni fa il tribunale di Nanterre ha stabilito di essere competente a giudicare sulla causa tra la vedova Laeticia Hallyday da una parte e i figli David Hallyday e Laura Smet dall' altra, perché Johnny Hallyday anche negli ultimi anni di vita ha trascorso più tempo in Francia che in California, nonostante quel che dice Laeticia e nonostante il domicilio stabilito a Los Angeles nel 2007.

hallyday e laeticia

Quindi, salvo ricorsi, si applicherà la legge francese. Gli avvocati della vedova hanno subito presentato richieste di appello, ma la sentenza di Nanterre è una vittoria importante e forse decisiva per David e Laura, ottenuta presentando una «tabella di geolocalizzazione Instagram di Laeticia e David Hallyday».

sylvie vartan laura smet david hallyday

Gli avvocati dei due figli diseredati hanno dimostrato, analizzando i post su Instagram degli account certificati della rockstar e della moglie, che la coppia aveva passato in Francia almeno 151 giorni nel 2015, 168 nel 2016 e circa otto mesi nel 2017, fino alla morte a Marnes-la-Coquette a inizio dicembre.

laura smet david hallyday 1

In molti casi gli avvocati e il tribunale non hanno dovuto faticare molto per rintracciare la località della foto, perché Laeticia e Johnny aggiungevano frasi come «Felicità nel Gers» o «Cena di gala all' Opéra di Parigi, momento fuori dal tempo #amoresenzafine». Di fronte a queste prove, gli argomenti della vedova - «Johnny aveva la green card dal 2014», «mio marito adorava la cultura e la musica americana tanto da ispirarsi a Elvis Presley» - sono apparsi poca cosa. Laeticia Hallyday, 44 anni, quarta moglie sposata nel 1996 a Neuilly davanti all' allora sindaco Nicolas Sarkozy, è accusata da David e Laura di avere approfittato della debolezza e della malattia del padre.

