GNAM GNAM! 'STO CHEESBURGER SA DI...CACCA - LE AUTORITÀ SANITARIE AMERICANE LANCIANO L'ALLARME ESCHERICHIA COLI LEGATA A MCDONALD'S - ALMENO UNA PERSONA È MORTA E ALTRE 49 SI SONO SENTITE MALE A CAUSA DELLA CONTAMINAZIONE DAL BATTERIO: I CASI SONO STATI REGISTRATI SOPRATTUTTO IN COLORADO E IN NEBRASKA - L'ALLERTA HA FATTO CROLLARE I TITOLI DEL FAST FOOD A WALL STREET - LO SCORSO WEEKEND, TRUMP HA LAVORATO PER UN GIORNO IN UNO DEI RISTORANTI DELLA CATENA IN PENNSYLVANIA…

(ANSA) - Le autorità sanitarie americane hanno lanciato un'allerta per l'escherichia coli legata a McDonald's. Il Centers for Disease Control and Prevention ha parlato di 49 persone che si sono sentite male e di un morto. La maggior parte dei casi è stata concentrata in Colorado e Nebraska. L'allerta fa affondare i titoli McDonald a Wall Street dove, nelle contrattazioni after hours arrivano a perdere fino al 9%.

