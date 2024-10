GNAM GNAM! GRAN CASINO ALLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA DI ROMA: TRE MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO SI SONO DIMESSI DOPO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ITALO BOCCHINO – L’ADDIO POLEMICO DI FEDERICA MUZZARELLI, AUGUSTO ROCA E STEFANIA ZULIANI: “UNA SEDE ISTITUZIONALE È STATA USATA PER UNA MANIFESTAZIONE PARTITICA”– I DIPENDENTI CHE AVEVANO OSATO CONTESTARE L'EVENTO CON IGNAZIO LA RUSSA E ARIANNA MELONI SONO STATI “SCHEDATI” – VIDEO

La presentazione del libro di Italo Bocchino alla Galleria d’arte moderna continua a far danni. Dopo le proteste dei lavoratori che chiedevano di annullare l’incontro, segnalati per questo dalla direttrice del Museo al ministero della Cultura, gli scossoni non sono ancora finiti.

L’ultimo “risultato” della gestione di Renata Maria Mazzantini è l’addio alla Gnam di tre membri su 4 del comitato scientifico: Augusto Roca, Stefania Zuliani e Federica Muzzarelli hanno detto addio il 9 ottobre. I primi due erano stati nominati in epoca Franceschini, mentre Muzzarelli era arrivata nel 2023 con l’ex ministro Sangiuliano come rappresentante del Comune di Roma.

Le loro motivazioni: “Alla luce della politica culturale recentemente adottata dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, le cui linee non sono state definite attraverso un sereno confronto con il Comitato Scientifico - scrivono nella lettera presentata alla direttrice – che è chiamato a svolgere ‘funzione consultiva sulle questioni di carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza della Galleria’, diamo le dimissioni dal Comitato Scientifico del Museo”.

Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Tale decisione è maturata anche in considerazione delle ultime vicende conseguenti alla presentazione del libro del direttore del “Secolo d’Italia” tenutasi lo scorso 3 ottobre in Galleria alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Una sede istituzionale, e quindi di tutti, è stata usata per una manifestazione di carattere eminentemente partitico senza un adeguato confronto preliminare. Chi ha sempre lavorato per le istituzioni trova difficoltà ad inserirsi in questo nuovo contesto, preferendo fare un passo indietro rispetto all’attuale uso di una delle più prestigiose istituzioni museali italiane, a cui continueremo a guardare con rispetto ed attenzione come studiosi e come cittadini.”

Federica Muzzarelli è professoressa ordinaria di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Bologna, il prof. Augusto Roca insegna Storia dell’architettura alla Sapienza e Stefania Zuliani è professoressa ordinaria di Storia della Critica d’Arte all’Università degli Studi di Salerno.

In quest’ultimo periodo, hanno assistito anche all’allestimento della mostra sull’autore fantasy amato dalla premier Meloni, Tolkien, e se ne vanno prima che arrivi quella sul Futurismo, molto voluta dall’ex ministro Sangiuliano e da Fratelli d’Italia.

Italo Bocchino, contattato dall'Adnkronos, replica: "Siamo al razzismo ideologico e politico perché la casa editrice che ha organizzato l'evento, la Solferino, usa presentare lì tutti i suoi libri. In passato sono stati presentati libri di Floris, Di Bella e Sergio Rizzo che sono noti protagonisti della propaganda anti-governativa in Italia e nessuno ha battuto ciglio.

Nel momento in cui la stessa Casa editrice presenta il libro invece che loro definiscono propaganda a favore del governo, scatta il razzismo ideologico e politico per cui io sarei un cittadino di serie B, un figlio di un dio minore. Per cui io non ho lo stesso diritto di Sergio Rizzo, che ha il diritto di scrivere un libro contro Meloni e di presentarlo alla Gnam.

Io non ho lo stesso diritto al contrario - denuncia il direttore del Secolo d'Italia - Quindi credo che siano persone poco avvezze allo studio della Costituzione e che stanno cercando semplicemente di fare una cagnara politica per loro interessi di circuiti culturali a cui appartengono". […]

