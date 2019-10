LA GNOCCA DÀ ALLA TESTA - IL PRIMO MINISTRO LIBANESE, SAAD HARIRI, SOTTO ACCUSA PER AVER FATTO UN “REGALINO” DI 16 MILIONI DI DOLLARI ALLA MODELLA CANDICE VAN DER MERWE - IL RACCONTO DELLA RAGAZZA: “SONO STATA INGAGGIATA PER ALLOGGIARE IN UN RESORT ALLE SEYCHELLES FREQUENTATO DA ALCUNI DEGLI UOMINI PIÙ RICCHI AL MONDO. IN QUESTO PARCO GIOCHI PER I SUPER-DANAROSI È NORMALE FARE LE…” - LA CAUSA AL FISCO PER 65 MILIONI DI DOLLARI PER I “BENEFICI PERSI”…

Davide Frattini per il “Corriere della sera”

SAAD HARIRI

«Ti adoro mio Saad :)», l'emoticon è seguito dai numeri del conto corrente dove l'adorato Saad trasferisce quasi 16 milioni di dollari. Un dono rimasto segreto fino a quando il fisco sudafricano ha deciso di verificare come quella modella per bikini sia potuta passare da un reddito dichiarato di 5 mila dollari all' acquisto di una villa con piscina nel quartiere più lussuoso di Città del Capo.

Così la relazione che sarebbe dovuta rimanere clandestina è diventata giudiziaria (per lei) e un imbarazzo famigliare-politico-diplomatico per lui. Perché Saad fa di cognome Hariri, è sposato con tre figli e da primo ministro libanese ha appena annunciato lo stato di emergenza economica e vuole varare misure di austerità destinate a impoverire i suoi compatrioti.

candice van der merwe

Alla maratona di Beirut due anni fa i manifesti più grandi erano dedicati a lui, in scarpe da corsa mentre si suda i chilometri attraverso la città. La foto era diventata il simbolo della festa sportiva: un' immagine per rendere visibile un' assenza. Perché i libanesi volevano protestare contro l'Arabia Saudita che stava trattenendo Hariri agli arresti alberghieri: «Ti stiamo tutti aspettando», «Rivogliamo il nostro premier».

Adesso è Saad il bersaglio della rabbia via social media ed è accusato di sperperare con altrettanta facilità le finanze pubbliche o l'eredità (valore attorno ai 2 miliardi di dollari) ricevuta dal padre Rafik - anche lui primo ministro, assassinato nel 2005 - mentre le sue imprese di costruzioni falliscono e i suoi dipendenti restano senza lavoro.

SAAD HARIRI E GENTILONI

L'incontro tra il più potente politico sunnita del Libano e Candice van der Merwe - ricostruisce il New York Times che ha potuto leggere i documenti della causa contro di lei - è avvenuto quando Hariri non era alla guida del governo e il regalo milionario non avrebbe violato le leggi sudafricane o libanesi.

candice van der merwe 3

I legali di Candice - apparsa su qualche calendario e nella pubblicità di una bevanda energetica - hanno fornito ai giudici il racconto di come la ragazza sia arrivata a conoscerlo nel 2013: «Sono stata ingaggiata per alloggiare in un resort alle Seychelles frequentato da alcuni degli uomini più ricchi al mondo. In questo parco giochi per i super-danarosi è normale organizzare feste sontuose. Noi modelle siamo invitate per dare un senso di esclusività». I passaporti delle giovani - scrive il quotidiano statunitense - vengono ritirati all' arrivo ed è proibito scattare fotografie.

candice van der merwe 5

Durante un viaggio Candice - allora ha 20 anni - rivela agli amici delle Seychelles quale sia la sua auto preferita e al ritorno il concessionario le consegna le chiavi assieme a quelle di un altro modello, per un valore totale di 250 mila dollari, cifra che il fisco sudafricano ha aggiunto ai redditi non dichiarati.

Gli investigatori sono convinti che la modella stia facendo da prestanome per i fondi del padre - si è già trovato nei guai con le tasse - e gli avvocati ripetono che sono tutti regali non tassabili ricevuti da «un gentiluomo mediorientale». Il nome di Hariri è emerso quando Candice dopo aver patteggiato nel primo caso ha deciso di fare causa all' autorità fiscale: chiede 65 milioni di dollari come risarcimento perché «la persecuzione ha causato la fine della relazione e la perdita di benefici finanziari».

candice van der merwe 6 hariri candice van der merwe candice van der merwe 8 candice van der merwe candice van der merwe 7 candice van der merwe 4