GOD SAVE THE QUEEN! - SONO INIZIATE A LONDRA LE CELEBRAZIONI PER IL GIUBILEO DI PLATINO DELLA REGINA ELISABETTA II - LA REGINA SI E' AFFACCIATA DAL BALCONE DI BUCKINGHAM PALACE INSIEME A TUTTA LA FAMIGLIA REALE - ASSENTE IL PRINCIPE ANDREA, POSITIVO AL COVID (QUALE SCUSA MIGLIORE?) - DEFILATI HARRY E MEGHAN, CHE PERO' SONO STATI AVVISTATI ALLA CERIMONIA - A PRENDERE LA SCENA E' STATO PERO' IL PRINCIPE LOUIS, CHE... - VIDEO E FOTO

Marco Bruna e Enrica Roddolo per il corriere.it

kate con i figli al trooping the colour

Il Regno Unito è in festa. È cominciato il primo dei quattro giorni speciali del Giubileo di Platino per festeggiare i 70 anni di regno di Elisabetta II. Presenti in prima fila i Windsor, apparsi al balcone per la foto che consegnerà questo giorno alla storia. E presenti anche Harry e Meghan, lontani dai riflettori però, che hanno seguito il Trooping the colour in una palazzina adiacente a Horse Guards Parade. Nel pomeriggio, poi, l’annuncio di Buckingham palace: il principe Andrea positivo al Covid non comparirà neppure domani a St Paul.

i principi george, charlotte e louis al trooping the colour

Stamane a dare avvio alle celebrazioni la Trooping the Colour, la grande parata militare che si tiene ogni anno per il festeggiamento pubblico del compleanno della sovrana, dopo quello privato del 21 aprile (il giorno nel quale è nata nel 1926).

Una giornata di sole gloriosa. Il centro di Londra chiuso al traffico e invaso letteralmente dalla gente, da un mondo in festa, euforico, curioso di prender parte alla grande festa. Solo varcando i cancelli di Green park che porta a Buckingham Palace e mischiandosi alla folla di centinaia di migliaia di persone di ogni dove ed estrazione sociale, dalle Ladies con cappello o fascinator, ai bambini con la bandierina, si capisce la forza della monarchia.

la principessa anna al trooping the colour

E lei Elisabetta stamane ha voluto a sua volta ringraziare il suo popolo, quelle folle che oggi sono in festa per lei. «Grazie a tutti quanti si sono prodigati per riunire le varie comunità, le famiglie, gli amici, per festeggiare il mio Giubileo di Platino», ha scritto la regina. «Continuo ad essere ispirata dal buon cuore, dall’affetto che mi mostrate e spero che questi prossimi giorni diano l’opportunità di riflettere su tutto quanto è stato raggiunto in 70 anni». Lei che aveva promesso, parlando in piena pandemia: «We will meet again», torneremo a ritrovarci e festeggiare. Così è stato oggi per il primo giorno di questo storico Giubileo.

la regina lascia il castello di windsor con lady susan hussey per buckingham palace 2 (1)

La regina, il primo affaccio al balcone

Lo stendardo reale è stato innalzato, la regina si è affacciata. Vestita con un abito azzurro con una rifinitura color crema, era in piedi accanto al cugino, Duca di Kent, mentre guardava l’enorme folla di persone che si sono presentate per celebrarla. In serata uno spettacolo di luci vedrà illuminarsi 3.000 fari in tutto il Paese e nel Commonwealth.

La famiglia reale britannica si è poi riunita al completo sul balcone di Buckingham Palace per assistere all’esibizione della squadriglia acrobatica della Royal Air Force. Alla destra della regina, il principe Carlo con la moglie Camilla. Alla sua sinistra, il principe William con la moglie e i figli. Non sono presenti, come previsto, i membri dei Windsor che sono stati sollevati dai loro incarichi ufficiali nella famiglia reale, ovvero il principe Andrea e i Sussex, Harry e Meghan. Questi ultimi sono stati però avvistati alla cerimonia.

L’inizio della cerimonia

carlo e william al trooping the colour

La festa del Giubileo è iniziata con un cielo blu come quello del suo primo Giubileo nel 1977: oggi la regina vestiva di azzurro intessuto di fili di platino. Nel 1977 scelse un abito rosa. Fresco e leggero per un Giubileo che aveva la difficile sfida di traguardare la monarchia nella modernità anche dura e problematica degli Anni 70.

Il suono dell’inno nazionale — God Save the Queen, Dio Salvi la Regina — ha annunciato l’arrivo dei vertici della famiglia reale «in servizio attivo»: in prima fila l’erede al trono Carlo con suo figlio William, secondo in linea di successione, entrambi in sella in alta uniforme insieme con la principessa Anna, secondogenita di Elisabetta, e con appuntate al petto le medaglie d’oro del Giubileo.

la sfilata trooping the colour a londra

Seguono Camilla e Catherine e i tre figli dei duchi di Cambridge, George, Charlotte e Louis. Alla parata di Trooping the Colour partecipano quest’anno 1.450 militari e 200 cavalli.

L’interruzione dei manifestanti

Manifestanti appartenenti al gruppo Animal Rebellion hanno tentato di interrompere l’inizio della parata militare lungo il Mall di Londra (l’ampio viale che unisce Buckingham Palace e l’Admiralty Arch, nei pressi di Trafalgar Square). I manifestanti, tra cui un uomo con indosso una corona, hanno scavalcato le barriere e si sono gettati a terra al passaggio dei soldati britannici.

I messaggi delle istituzioni

kate middleton con camilla al trooping the colour

Anche il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha fatto gli auguri a Elisabetta II:«I 70 anni di servizio senza precedenti di Sua Maestà al Regno Unito sono un’ispirazione per gli americani, che hanno una profonda ammirazione per la regina e le sono grati per i suoi decenni di amicizia con gli Stati Uniti», si legge in una nota ufficiale.

Papa Francesco ha inviato alla regina «cordiali saluti e auguri, assieme alla rinnovata assicurazione delle mie preghiere, affinché Dio Onnipotente conceda a Lei, ai membri della famiglia reale e a tutto il popolo della Nazione benedizioni di unità, prosperità e pace».

kate con i figli al trooping the colour 2

Il primo ministro britannico Boris Johnson si è congratulato con Elisabetta per il suo «notevole» Giubileo di platino. «L’intero paese, il Commonwealth e il mondo ti ringraziano per il tuo incrollabile impegno e servizio», ha aggiunto Johnson, concludendo un post su Twitter con «Dio salvi la Regina!».

«Jill e io auguriamo a Vostra Maestà una gioiosa celebrazione del Giubileo di Platino. A nome degli Stati Uniti, congratulazioni alla Regina Elisabetta II per i 70 anni di servizio senza precedenti al Regno Unito e al Commonwealth e grazie per la vostra amicizia con il popolo americano». Lo ha scritto il presidente americano Joe Biden su Twitter, rilanciando un messaggio di auguri registrato insieme alla first lady.

kate middleton al trooping the colour

72 sedie vuote per le vittime della Grenfell Tower

(Andrea Priante) Una tavolata lungo una strada a due passi dalla Grenfell Tower di Londra, proprio nei giorni in cui la capitale inglese attira su di sé gli occhi del mondo per le celebrazioni organizzate in occasione del giubileo della regina Elisabetta. Intorno a quella tavola perfettamente apparecchiata, 72 sedie vuote, come le vittime dell’incendio che la notte del 14 giugno del 2017 devastò il grattacielo di 24 piani. .

Erica Orsini per "il Giornale"

la sfilata trooping the colour a londra 2

Lei è dappertutto ormai. Nei piccoli giardini delle casette a schiera e nei lussuosi allestimenti floreali dei negozi di Chelsea. Compare insieme ai suoi buffi e mordaci cagnetti Corgy sui copricapi all'uncinetto che adornano le rosse cassette della Royal Mail e sull'orologio della marca più popolare al mondo.

La grande festa di quattro giorni per celebrare i 70 di Regno di Elisabetta II inizia oggi, ma il popolo del Regno Unito è in fibrillazione da giorni e Sua Maestà rimane la protagonista di un evento unico. Non solo per la quantità di manifestazioni che attraverseranno il Paese, ma per quell'insolita capacità che i britannici possiedono di riuscire a gettarsi alle spalle difficoltà e incomprensioni e ritrovarsi uniti nel nome della Sovrana. I

camilla e kate middleton

l clou delle manifestazioni sarà nella capitale dove oggi avrà luogo la grande parata militare «Trooping the Colour», che quest'anno metterà in campo oltre 200 cavalli, centinaia di musicisti delle Forze Armate e un migliaio tra soldati e ufficiali. L'inizio è previsto alle 11 del mattino, ma la gente ha iniziato ad accamparsi anche giorni prima nei pressi di Buckingham Palace. La Regina dovrebbe affacciarsi al balcone del Palazzo dopo la parata ma la sua presenza verrà confermata solo qualche ora prima dell'evento.

Martedì, dopo una breve pausa trascorsa a Balmoral, il suo jet ha fatto un atterraggio travagliato a Buckingham giusto in tempo per gli ultimi preparativi. I tabloid sono un tripudio di programmi dei prossimi giorni. Il Giubileo e la sua protagonista hanno qualcosa da offrire per ogni tasca e tutti i gusti.

giubileo di platino 1

Volete rimanere a casa? La Bbc seguirà ogni minuto della parata di oggi da diverse angolazioni. E una Regina molto giovane e sorridente è anche la protagonista dello splendido documentario della tv pubblica dal titolo «The Unseen Queen», con spezzoni inediti dei video privati della Famiglia Reale.

Una speciale incursione nella vita delle teste coronate britanniche viene invece offerta dalla mostra fotografica «Life Through a Royal Lens», allestita a Kensington Palace. Un capitolo a parte poi spetta ai souvenir, la cui vendita sarà parte non trascurabile dell'indotto economico di queste celebrazioni.

principe george, principe louis e charlotte

Come resistere alla tentazione di portarsi a casa Sua Maestà in formato mignon, in completino di plastica a tinte pastello, con la manina che ripete ossessivamente il suo celebre saluto ai Sudditi? Oppure un piattino, una borsetta o una tela cerata da picnic con la sua effigie?

I più fortunati potranno persino regalarsi la speciale edizione della Barbie, creata a sua immagine. Sempre che riescano a trovarla dato che sul sito della Mattel, che la vendeva a 75 dollari, circa 69 euro, è andata esaurita in un batter d'occhio.

