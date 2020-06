18 giu 2020 13:02

GODETEVI UN’ESTATE DI PAELLA E CORRIDA – IN SPAGNA SCONTI ALLE COMPAGNIE AEREE CHE RIPORTERANNO I VISITATORI INTERNAZIONALI - IL GOVERNO VARA UN PIANO DA 4,25 MILIARDI PER RILANCIARE IL TURISMO. PEDRO SÁNCHEZ: “SIAMO UNA DESTINAZIONE SICURA” - PER IL PAESE È UNA SFIDA CRUCIALE: IL SETTORE RAPPRESENTA IL 12% DEL PIL E CIRCA IL 14% DELLA FORZA LAVORO…