GOGNA DO BRAZIL - JAIR BOLSONARO VUOLE DIFFONDERE I NOMI DEI CINQUE FUNZIONARI SANITARI CHE HANNO APPROVATO I VACCINI COVID PER I BAMBINI, NONOSTANTE ABBIANO RICEVUTO NUMEROSE MINACCE DI MORTE - L'AUTORITA' SANITARIA BRASILIANA HA APPROVATO IERI LE DUE DOSI PFIZER PER LA FASCIA D'ETA' 5-11 ANNI - IL PRESIDENTE HA SPIEGATO DI AVER CHIESTO DI IDENTIFICARE I RESPONSABILI PER PERMETTE AL PUBBLICO DI "ESPRIMERE UN PROPRIO GIUDIZIO"...

Dagotraduzione dal Guardian

jair bolsonaro.

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha chiesto i nomi dei funzionari sanitari che hanno approvato i vaccini Covid per i bambini, affermando di aver pianificato di rendere pubbliche le loro identità nonostante le precedenti minacce di morte.

Alla fine di ottobre, l'autorità sanitaria brasiliana, Anvisa, ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che cinque dei suoi direttori avevano ricevuto minacce di morte per la possibile approvazione delle vaccinazioni per i bambini di 5-11 anni. L'agenzia ha concesso tale approvazione per lo scatto della Pfizer giovedì.

bolsonaro covid 3

Anvisa ha affermato di aver segnalato le minacce inviate tramite e-mail alla polizia e ai pubblici ministeri.

In una trasmissione settimanale in diretta sui social media, Bolsonaro ha affermato di non aver interferito negli affari interni dell'Anvisa, ma di aver chiesto i nomi dei funzionari in modo che il pubblico «potesse esprimere un proprio giudizio».

bolsonaro covid

Il presidente ha costantemente messo in dubbio l'efficacia e la sicurezza dei vaccini contro il coronavirus e ha criticato aspramente tutte le forme di distanziamento sociale. La sua gestione della pandemia, che ha causato più di 618.000 vittime in Brasile, è ampiamente citata come una delle ragioni per cui la sua popolarità è crollata quest'anno. I sondaggi più recenti hanno l’indice di gradimento più basso degli ultimi venti anni per un presidente.