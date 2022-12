UN GOLFO AL CERCHIO E UNO ALLA BOTTE – DIETRO IL QATARGATE C’È LA MANONA DI ABU DHABI? L’INCHIESTA CHE STA SCONVOLGENDO IL PARLAMENTO EUROPEO SAREBBE PARTITA DA UNA SOFFIATA DEI SERVIZI SEGRETI DEGLI EMIRATI ARABI, RIVALI NUMERO UNO DI DOHA, CON CUI DA ANNI VA AVANTI UNA “GUERRA” INTERNAZIONALE PER GLI AFFARI – PROCEDONO LE INDAGINI: UNA DELLE IPOTESI È CHE CI SIANO EURODEPUTATI COMPLETAMENTE A “LIBRO PAGA” PER FAVORIRE LO STAT DEL GOLFO…

(ANSA) - L'inchiesta giudiziaria sullo scandalo Qatargate è stata avviata dopo quella condotta dai servizi di sicurezza belgi insieme ai servizi segreti altri Paesi europei. Lo scrive il quotidiano 'Le Soir'. L'informazione è stata confermata dal ministero della Giustizia di Bruxelles.

QATAR: INQUIRENTI, IPOTESI EURODEPUTATI 'A LIBRO PAGA'

(ANSA) - Una delle ipotesi su cui stanno lavorando i magistrati belgi nell'inchiesta sul cosiddetto 'Qatargate' è che ci possano essere degli europarlamentari 'a libro paga' per favorire l'emirato. Sarebbe questo un fronte degli accertamenti nell'indagine che ha portato all'arresto nei giorni scorsi, tra gli altri, dell'ormai ex vicepresidente Eva Kaili e dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri. Sulla base di un ordine di investigazione europeo, nei giorni scorsi i magistrati milanesi hanno disposto una serie di perquisizioni eseguite dalla Gdf.

QATAR: TERMINATA UDIENZA, PROCURA PARLERÀ NEL POMERIGGIO

(ANSA) - E' terminata la prima udienza davanti alla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles delle quattro persone fermate nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate: l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, l'ex eurodeputato socialista Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e Niccolò Figà-Talamanca. La procura belga diramerà un comunicato con la decisione nel tardo pomeriggio. Uscendo dall'aula gli avvocati dei quattro imputati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

QATAR: PRIMA UDIENZA A BRUXELLES PER I 4 FERMATI

(ANSA) - E' in corso davanti alla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles la prima udienza delle quattro persone fermate nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. La giustizia belga deve decidere se predisporre misure cautelari diverse dall'arresto per i quattro fermati oppure rimetterli in libertà. In aula - chiusa ai giornalisti - sono presenti, secondo quanto si è appreso, l'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, l'ex eurodeputato socialista Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e Nicolò Figà-Talamanca. Il pronunciamento dei giudici è atteso nel pomeriggio.

GUERRA DI SPIE DIETRO IL QATARGATE "QUELLE ONG SERVIVANO A FAR SOLDI"

Estratto dell’articolo di Antonio Massari per “il Fatto quotidiano”

soldi trovati a casa di eva kaili e panzeri

Una soffiata dei Servizi segreti nella città più frequentata dai lobbisti di tutto il mondo. È stato uno degli input principali nell'inchiesta del procuratore belga, Michel Claise, che sta sconvolgendo il Parlamento europeo.

osho su eva kaili

Una soffiata giunta da un Paese rivale del Qatar - la voce più accreditata è quella che si tratti di "spie" degli Emirati Arabi - che si inserisce nel contesto di una "guerra" internazionale per gli affari.

antonio panzeri

Una soffiata giunta nel 2021 e peraltro più che attendibile visto che, dopo molti mesi di intercettazioni, la Procura federale belga è intervenuta per sequestrare 1,5 milioni in contanti (in totale) ai principali indagati come la deputata socialista greca, Eva Kaili - ormai ex vicepresidente dell'europarlamento (è stata rimossa ieri dal ruolo) - e l'ex deputato italiano Pier Antonio Panzeri, fondatore della Ong Fight Impunity, ritenuta dall'accusa uno dei motori presunti delle manovre di corruzione.

Non a caso, nel mandato d'arresto, compare una frase del compagno di Kaili, Francesco Giorgi (anch' egli tra gli arrestati, come gli stessi Panzeri e Kaili) che parla delle Ong come strumenti "che servivano a fare soldi". Ed è ormai sempre più chiaro che è il settore dei diritti umani a essere nel mirino degli inquirenti. […]

