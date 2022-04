LA GOLOSISSIMA ASCESA DI ROMY INDY: DA BADANTE A PORNOSTAR - HA 23 ANNI ED E’ L’ULTIMO FENOMENO EUROPEO E OSCAR QUALE NUOVA PORNOSTAR NON AMERICANA - BARBARA COSTA: “È STATA TIRATA SU DA UNA MADRE GIOVANISSIMA, E DALLA NONNA. ROMY LE HA IMMEDIATAMENTE INFORMATE DELLA SUA SCELTA DI FARE PORNO USANDO IL SUO VERO NOME DI BATTESIMO. IN OLANDA CI SONO MORALIZZATORI CHE LA BIASIMANO DICENDOLE “TROVATI UN LAVORO SERIO”, “SEI TROPPO BELLA E INTELLIGENTE PER DARTI AL PORNO” E C’E’ PURE CHI LA INSULTA. MA LEI…”

Barbara Costa per Dagospia

romy indy pierre woodman castingx

Da badante a pornostar! E che c’è di male? Ci credete che questo schianto accudiva gli anziani? Persone âgées e super fortunate, e lo scrivo col più grande riguardo, e in ogni modo lo schianto in questione precisa che non si occupava di loro “con competenze da infermiera, ma li portavo a spasso, o al bingo, alleviando la loro solitudine”. Lo racconta con la dolcezza che le è propria Romy Indy, 23 anni, mamma olandese e papà del Suriname, ultimo fenomeno del porno europeo e Oscar quale Nuova Pornostar non americana.

romy indy athletic angels

Se Romy ha fatto la badante, ha lavorato in un call center, e come cameriera, posando saltuariamente come modella, sono questi impieghi che ha tenuto per pochi mesi, poco capaci di garantirle i soldi sufficienti per pagarsi gli studi di legge. Romy li ha mollati mettendosi alla prova col porno olandese. La sua provocante e genuina bellezza l’ha ripagata: le sue scene hanno mercato, Romy è stata chiamata da più studios, e presa e gestita da una agenzia che conta (anche perché, nel porno di fascia alta, senza un agente coi controfiocchi, ma dove vuoi andare!?).

romy indy the new au pair

Tutto bello, veloce, facile? Diciamo che nel porno può succedere di fare il botto: la difficoltà quella vera sta nel saperti mantenere a livelli così alti. Il nome di Romy Indy ha fatto il boom grazie a "Una notte a Barcellona", lavoro a firma Dorcel. Cinque scene in cui Romy è la protagonista, cinque scene ovvero nove giorni in cui Romy ha pornato “dalle 4 del pomeriggio alle 4 del mattino”.

romy indy 2 (2)

Una pornoattrice in ascesa trottola il suo corpo – che di dovere deve custodire in perfetta forma e mai stanco e mai domo e mai meno che spendente – su e giù per le capitali del porno europeo (Budapest, Praga, Barcellona, Parigi…), va ai Caraibi a girare “e dormi pochissimo, e solo lavoro!”, e conosce una marea di persone diverse, tutti adulti con cui interagire con mente professionale. Una pornoattrice in ascesa fa una vita impensata ma piena di responsabilità e impegni – che deve affrontare da sola – che una coetanea non porno non ha ragione di sobbarcarsi.

romy indy asmr series

Una porno attrice in ascesa deve dotarsi di forza interiore sovrumana se ce la vuole fare in un settore comunemente valutato equivoco. Deve imparare a stare da sola. Fin da subito. Perché può contare solo su di sé: “Io su un set porno, davanti a regista e telecamere, ho una sicurezza che fuori non ho”, afferma Romy, “ma in questo ambiente, fin dal primo giorno, devi essere caparbia, e dire sì e no a ciò che vuoi fare”. Romy viene da una famiglia non ricca, è cresciuta a Amsterdam, non ha mai visto il Suriname come non ha mai visto suo padre fino ai 15 anni.

emily mayers romy indy porn video

È stata tirata su da una madre giovanissima, e dalla nonna. Romy le ha immediatamente informate della sua scelta di fare porno usando il suo vero nome di battesimo, conscia come sia vano oggi celare alcunché. Difatti, appena le sue scene sono apparse in rete, i suoi social sono stati invasi di commenti di estranei e no. Se Romy dice che sua madre è dalla sua parte, dice pure che chi non accetta che lei abbia lasciato le “oneste e morali occupazioni precedenti” per il porno, può pensarlo ma tenersi i suoi giudizi per sé.

romy indy by tushy

La social idiozia non alligna mica solo qui da noi, tanto è vero che chi prima se lo guarda, il porno, ecco poi cosa ha la faccia di social rimproverare alle donne che lo fanno, il porno: se tutto il mondo è paese, in Olanda ci sono moralizzatori che biasimano Romy e le dicono di “trovarsi un lavoro serio, sei troppo bella e intelligente per darti al porno” e, in una tal fiumana di amenità, poteva mancare chi la insulta a “negra”, accanto a chi le rinfaccia che “non rispetti i valori della tua etnia”…??? Ma, in realtà, chi di Romy è già porno infatuato è proprio la sua indipendenza dal "modello bianco" che loda e spinge: se del suo corpo si sbrodola per le sue gambe e per il suo visetto pulito (e il suo sodo lato b), ai fan piacciono i suoi capelli naturalmente ricci (e meglio se impiastrati di sperma) e non stirati, e nulla che avvicini Romy ai passati – e scaduti – diktat della bellezza bianca.

romy indy una notte a barcellona romy indy (7) romy indy 9 romy indy plenty to share porn video romy indy 5 romy indy 4 romy indy romy indy 7 romy indy by dorcel romy indy fetishouse series romy indy (3) romy indy by blacked romy indy 6 romy indy by vixen 1 romy indy by tushy 3 romy indy by tushy 2 romy indy by tushy 1 romy indy by vixen 2 romy indy sexy nerds romy indy (2) romy indy (4) romy indy love finally romy indy 1 romy indy 12 romy indy by blacked 1 romy indy by vixen romy indy (5) romy indy 3 romy indy 11 romy indy 2 romy indy by blacked 2 romy indy (6) romy indy orgasmic moments romy indy porn video (2) romy indy 8 romy indy infidelity allowed romy 4 you porn video 1 romy indy 1 (2) romy 4 you porn video 2