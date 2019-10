4 ott 2019 15:04

I GOONIES ESISTONO E VIVONO IN CALIFORNIA! - QUATTRO RAGAZZINI IN BICICLETTA SI TRASFORMANO IN DETECTIVE PER AIUTARE LA POLIZIA LOCALE A RINTRACCIARE UNA 97ENNE SCOMPARSA, E RIESCONO A TROVARLA! - I GENITORI VANNO IN GIRO A DARE INTERVISTE TRONFI DEI LORO FIGLI: “SIAMO ORGOGLIOSI, LA LORO AVVENTURA SOMIGLIA A QUELLA DEI GOONIES” - VIDEO