15 lug 2022 19:23

IL GOVERNO STA PER CADERE MA I TASSISTI CONTINUANO A ROMPERE I COGLIONI – IL DDL CONCORRENZA PROBABILMENTE NON PASSERÀ, VISTA LA SITUAZIONE DELL’ESECUTIVO, MA I TASSINARI ORMAI CI HANNO PRESO GUSTO E CONFERMANO LO SCIOPERO DEL 20 E 21 LUGLIO. GIUSTO PER FARE UN PO' DI CASINO E PARALIZZARE DI NUOVO LE CITTÀ ITALIANE...