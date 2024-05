8 mag 2024 10:51

GRAN BORDELLO LIGURIA – CON TOTI AI DOMICILIARI, LA REGGENZA DELLA REGIONE PASSA AL SUO VICE, IL LEGHISTA ALESSANDRO PIANA – PUR NON ESSENDO INDAGATO, PIANA È STATO TIRATO IN BALLO NEGLI ATTI DELL'INCHIESTA SU COCA, FESTINI E ESCORT DELLA “GENOVA BENE” CHE HA PORTATO ALL'ARRESTO DI ALESSANDRO CRISTILLI E CHRISTIAN ROSOLANI – UNA ESCORT DICE DI AVERLO RICONOSCIUTO IN FOTO: “QUELLA SERA SI PRESENTÒ COME AUTISTA DI BUS”. LUI SI È DIFENDE: “NON SONO MAI STATO IN QUELLA VILLA, NON SONO MAI STATO A PROSTITUTE O PRESO DROGA”