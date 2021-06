GRAN FIGLIE DI PUTIN? – PER LA PRIMA VOLTA LO SCORSO FINE SETTIMANA MARIA E KATERINA, UNA GENETISTA E L’ALTRA MATEMATICA, SONO COMPARSE INSIEME ALLO STESSO EVENTO, IL FORUM ECONOMICO DI SAN PIETROBURGO. MA SONO DAVVERO FIGLIE DEL PRESIDENTE RUSSO? NON HANNO LO STESSO COGNOME, MA USANO IL PATRONIMICO VLADIMIROVNA, CIOÈ FIGLIA DI VLADIMIR. I PADRI POTREBBERO OVVIAMENTE ESSERE DUE OMONIMI, MA IL RISPETTO CON IL QUALE VENGONO TRATTATE SEMBRA CONFERMARE CHE NON SIANO DUE VLADIMIR QUALUNQUE…

Fabrizio Dragosei per il "Corriere della Sera"

Sono comparse tutte e due allo stesso evento pubblico, probabilmente per la prima volta da quando Vladimir Putin è al potere. Ma nessuno può giurare che siano effettivamente le figlie del presidente, visto che entrambe usano altri cognomi e che nessuno in Russia si azzarda più a fare domande eccessivamente indiscrete su un argomento che Vladimir Vladimirovich ha detto con voce forte e chiara di considerare «off-limits», quello della sua vita privata, la sua famiglia, le eventuali avventure sentimentali.

E chi non capisce l'antifona rischia grosso, come il giornale Moskovskij Korrespondent che nel 2008 scrisse di un imminente matrimonio tra il presidente e la ex ginnasta Alina Kabayeva. Pochi giorni dopo il quotidiano sospese le pubblicazioni. Ma da un po' di tempo le figlie Maria e Katerina (o meglio due signore con gli stessi nomi) di 36 e di 34 anni, sono alla ribalta delle cronache per i loro progetti nella genetica e nell'intelligenza artificiale.

Così in questo fine settimana hanno parlato al Forum economico di San Pietroburgo. A una sessione sugli investimenti economici Katerina venerdì ha dissertato su tecnologie innovative. Naturalmente è stata presentata con il suo «vero» cognome, Tikhonova. Sabato è stata la volta di Maria, anche lei, naturalmente, con il cognome che usa: Vorontsova.

Solo che tutte e due le donne usano il patronimico «giusto» cioè Vladimirovna, vale a dire figlia di Vladimir. I padri potrebbero ovviamente essere due omonimi, ma il rispetto con il quale vengono trattate sembra confermare che non siano due Vladimir qualunque. Katerina, per capire, ha parlato davanti a un uditorio di ministri e alti funzionari che l'ascoltavano in religioso silenzio.

Ad un certo punto il rettore dell'università di San Pietroburgo che fungeva da moderatore, si è permesso di fare una battuta mentre Katerina parlava. È stato subito zittito da un infastidito ministro della Giustizia. In realtà le figlie del presidente e della ex moglie Lyudmila, sposata nel 1983, sono scomparse dalla scena ufficiale già nel 1999.

L'ex agente del Kgb venne scelto come successore da Boris Eltsin e nominato primo ministro (nel Duemila prese il posto di Eltsin che si dimise). Immediatamente le due ragazze che studiavano alla scuola tedesca di Mosca (la famiglia aveva vissuto nella Germania comunista quando Putin era a capo della stazione del Kgb di Dresda) vennero ritirate dall'istituto e continuarono l'anno privatamente.

Ufficialmente non si è mai parlato di loro e Putin in qualche occasione si è limitato a dire che sono fluenti in varie lingue, perseguono la loro carriera, vivono in Russia. È stato scritto che Maria aveva sposato un imprenditore olandese e che Katerina si era unita con il figlio di un amico intimo di Putin, Nikolaj Shamalov. Entrambe però ora usano altri cognomi, come abbiamo visto.

La moglie Lyudmila si sarebbe risposata con un imprenditore che ha vent' anni meno di lei e vivrebbe in una specie di castello a Biarritz in Francia. Di Alina Kabayeva si dice che abbia dato tre figli al presidente e che lui l'abbia sposata segretamente. Di certo sappiamo solo che da semplice atleta ha fatto una carriera prodigiosa e ora è a capo della holding che controlla alcune delle principali tv e che è di proprietà di oligarchi e amici di Putin.

