GRANDE LA CONFUSIONE È SOTTO IL CIELO, QUINDI LA SITUAZIONE È ECCELLENTE…PER GLI PSICOLOGI – NEL 2021 GLI "STRIZZACERVELLI" ITALIANI HANNO GUADAGNATO UN SACCO DI SOLDI: I LORO REDDITI SONO AUMENTATI DEL 28% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE – GLI ITALIANI, DOPO ANNI DI PANDEMIA, GUERRA, RINCARI DELLE BOLLETTE SONO SEMPRE PIÙ STRESSATI E, ANCHE GRAZIE AL BONUS PSICOLOGO, SI BUTTANO SUL LETTINO DELLO PSICOLOGO PER CERCARE UN SOSTEGNO…

Giorgio Valleris per “Libero quotidiano”

Tutti pazzi per... lo psicologo. Scherzi a parte, sono sempre di più gli italiani che si rivolgono a quelli che, in gergo cinematografico, si definiscono "strizzacervelli".

Tutto merito del bonus psicologo? O meglio, tutta colpa del covid, della guerra e di tutte le notizie tragiche che ogni giorno ci mettono in ansia? Forse le cose non stanno proprio così. O almeno non solo.

Tuttavia, dall'ultima dichiarazione reddituale Enpap, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi dello scorso ottobre, relativa ai compensi percepiti nel 2021, emerge un significativo aumento dei redditi dei professionisti del benessere psicologico, a fronte di un aumento della richiesta di supporto psicologico da parte dei cittadini.

Solo poche settimane fa, il presidente del Consiglio nazionale degli psicologi, David Lazzari, aveva denunciato come non ci fossero abbastanza fondi per soddisfare le 400 mila le domande arrivate e che solo 41 mila sarebbero state evase.

A proposito del bonus psicologo, varato nel giugno 2022 per curare il disagio mentale provocato da due anni di pandemia, questo inizialmente prevedeva fino a 600 euro per sostenere i costi delle sedute dagli specialisti. Ma c'è da rilevare che, con un emendamento alla Legge di bilancio 2023 (approvato dalla Commissione bilancio della Camera nei giorni scorsi), è lievitato fino a 1.500 euro. Una misura finanziata con 5 milioni di euro per il 2023 e ulteriori 8 milioni per il 2024.

L'emergenza sanitaria, da sola, non basta a spiegare questo boom che evidentemente ha radici più profonde. Non a caso, l'istantanea scattata dall'indagine dell'Istituto Piepoli nel 2019, quindi prima del Covid, aveva già rivelato che il 40% degli italiani si è rivolto ad uno psicologo «per sé o per gli altri». Con un distinguo importante, come precisa Sara Reginella, psicologa e psicoterapeuta.

«Indubbiamente, durante l'onda pandemica sono aumentate esponenzialmente le persone che si sono rivolte agli psicologi, ma poi bisogna rilevare che non tutte hanno proseguito nei loro percorsi. Oppure persone che avrebbero bisogno di terapie settimanali che invece si presentano solo una o due volte al mese. Invece sarebbe importante lavorare sulla prevenzione e non solo in fase di emergenza».

Non solo percorsi clinici, perché anche in ambito sportivo gli psicologi sono sempre più richiesti, come ci conferma Sara Bordo, giovane mental coach: «Le federazioni sono sempre più attente ai ruoli degli psicologici per aiutare gli atleti, specie quelli più giovani. Non si tratta solo di migliorare la performance, perché lo sport offre un'occasione di confronto a ragazzini che sono sempre più dipendenti dai loro device come smartphone e tablet e che hanno difficoltà a relazionarsi con gli altri.

Quindi il nostro compito non è solo quello di motivare e aiutare a gestire lo stress ma deve essere più completo per assicurare benefici anche al di là della prestazione sportiva».

Per lo psicoterapeuta Federico Pedrabissi: «Negli ultimi due anni senz' altro è stato rivalutato il ruolo del supporto psicologico e psicoterapeutico con un incremento di richieste specie da parte degli adolescenti che, durante la pandemia, hanno vissuto situazioni molto stressanti».

Tornando al vil denaro, nel complesso, su tutto il territorio nazionale, i redditi netti degli psicologici sono aumentati del 28,5% (si erano invece ridotti del 5,62% nel 2020), assestando la media a quota 17.426,29 euro contro i 13.554,41 del 2020 che, tradotti, volevano dire poco più di 1.100 euro al mese. Non granché. Ma un dato eccezionale si registra al sud, dove redditi e fatturato della psicologia crescono complessivamente del 38% e in particolare in Sicilia dove i redditi netti annui degli psicologi sono passati da 8.592 a 13.140 euro facendo segnare un clamoroso + 52,9%.

Non a caso, secondo i dati forniti dall'Inps, le domande per il bonus psicologo presentate in Sicilia sono state 21.085, di queste ben 6.414 solo nel palermitano. Se cresce il numero di italiani che ricorre allo psicologo, è anche vero che i professionisti attivi nella nostra penisola non mancano certo.

Anzi, sono più di 110 mila gli iscritti all'ordine (un numero considerevole se pensiamo che meno di vent' anni fa, nel 2004 erano solo 48 mila) e che la media è di uno psicologo ogni 550 abitanti, ben oltre la media europea. Come diceva Sigmund Freud, padre della psicanalisi: «Nell'impossibilità di poterci vedere chiaro, almeno vediamo chiaramente le oscurità». E gli italiani, da parte loro, ci stanno provando.

