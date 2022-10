LA GRANDE IATTURA DEGLI ITALIANI: I VICINI DI CASA - A MODUGNO, IN PROVINCIA DI BARI, UN VICINO ROMPICAZZO HA DENUNCIATO UN PROMESSO SPOSO CHE STAVA CANTANDO LA SERENATA SOTTO CASA DELLA SUA FUTURA MOGLIE PER DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA - LE FORZE DELL’ORDINE SONO DOVUTE INTERVENIRE E HANNO MULTATO L’UOMO – E I SOCIAL SI RIVOLTANO: “CHE BRUTTA GENTE”, “INVECE DI GIOIRE PER LA FELICITÀ DEGLI ALTRI…” - VIDEO

Da www.blitzquotidiano.it

Suona la serenata alla sposa sotto casa della donna. I vicini non gradiscono e chiamano le forze dell’ordine che multano lo sfortunato sposo. Accade a Modugno in provincia di Bari: al promesso sposo non è andata affatto bene. La musica e i canti che aveva riservato alla sua amata con l’aiuto di amici e parenti, ha disturbato i vicini che hanno chiamato le forze dell’ordine mettendo fine alla festa.

L’episodio è avvenuto la scorsa settimana nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 settembre. I Carabinieri accorsi sul posto hanno riscontrato che effettivamente lo sposo si era portato dietro anche una cassa e un microfono. All’uomo mancava il permesso per una festa in strada ed ha dovuto smettere, ricevendo anche una sanzione per disturbo della quiete pubblica.

Fare la serenata alla sposa è una trovata tornata in voga e molta diffusa al sud. Feste analoghe sono andate in scena anche a Modugno prima e dopo questo caso. Spesso c’è a partecipazione anche dei vicini. Non è stato però il caso di questo sfortunato sposo. Quanto accaduto ha scatenato una valanga di commenti e polemiche nella cittadina pugliese, in gran parte favorevoli allo sposo. “Che brutta gente” ha detto qualcuno riferendosi ai vicini.

“Al posto di gioire per la felicità degli altri. Che tristezza. Auguri agli sposi” ha commentato qualcun altro sui social. Un’altra persona attacca i vicini dicendo che la felicità sembra dare loro fastidio: “Bene ha interrotto un momento felice di queste persone, vorrei sapere che soddisfazione ha ottenuto, la felicità gli dà fastidio”.

