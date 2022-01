GRANDE MELA BACATA - A NEW YORK, NONOSTANTE IL SINDACO "SCERIFFO" ERIC ADAMS, DALL'INIZIO DELL'ANNO SI SONO SUSSEGUITI EPISODI VIOLENTI: INCENDI, RAPINE, PROIETTILI VAGANTI, AGGRESSIONI IN METROPOLITANA - I RESIDENTI SONO SPAVENTATI E INIZIANO A DUBITARE DELLA SOLIDITÀ DELLA CITTÀ: "STA PEGGIORANDO E NON SO COSA FARANNO PER RADDRIZZARE LE COSE", "SIAMO SU UNA BARCA A DONDOLO SULL'OCEANO", "NESSUNA SPERANZA"

Dagotraduzione da Dnyuz

Un incendio nel Bronx ha soffocato un condominio con un denso fumo nero, uccidendo 17 persone, molte delle quali bambini. Era il nono giorno di gennaio, una domenica, lo stesso giorno in cui un adolescente cassiere di un Burger King a Manhattan è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante una rapina.

Il sabato successivo, un uomo ha ucciso una donna che non aveva mai visto prima spingendola davanti a un treno della metropolitana in arrivo a Times Square, un crimine che inorridisce in modo unico i newyorkesi, imprevedibile e casuale come un fulmine.

Tre giorni dopo, martedì, un ufficiale del Bronx è stato colpito a una gamba durante una rissa. Mercoledì: un bambino è stato colpito in faccia da un proiettile vagante mentre era seduto in un'auto parcheggiata nel Bronx. Giovedì: un detective si è preso un colpo di pistola, questa volta durante un arresto per droga a Staten Island.

E venerdì, due agenti che hanno risposto a una disputa domestica ad Harlem sono stati colpiti a colpi di arma da fuoco nel corridoio di un appartamento da un uomo con una pistola rubata, che ne ha ucciso uno e ha lasciato l'altro aggrappato alla vita.

Tutti questi incidenti si sono verificati in una città ancora sconvolta dal coronavirus e alle prese con la variante Omicron, che ha tenuto vuote le vetrine e ritardato indefinitamente il ritorno degli impiegati e un senso di normalità.

La marcia di notizie terribili è stata vertiginosa, lasciando molti a dubitare della solidità stessa della città: la loro casa, un luogo che, per molti, ultimamente non ha avuto familiarità. In dozzine di interviste in giro per la città questo fine settimana, i newyorkesi giovani e meno giovani, residenti e nuovi arrivati, hanno descritto un nuovo e profondo disagio per quella che sembra un'erosione delle norme sociali e del senso di sicurezza che ricordano prima della pandemia.

«Sembra che stia peggiorando e non so cosa faranno per raddrizzarlo», ha detto Michael Marcus, un barbiere che taglia la barba a un cliente ad Harlem, a un solo isolato dalla sparatoria fatale di prima. «Devono pensare a qualcosa».

All'età di 54 anni, il signor Marcus è abbastanza grande da ricordare i momenti difficili della città, come le guerre di crack che hanno portato a migliaia di omicidi all'anno. Anche se è vero che le sparatorie e gli omicidi sono aumentati dal 2018, rimangono solo una frazione della New York dei vecchi tempi. Nel 2021 ci sono stati 488 omicidi, rispetto ai 2.262 del 1990 dopo un periodo di dieci anni vicino o superiore a 2.000.

Ma ciò che il signor Marcus vede oggi lo preoccupa. «Le cose sono successe negli anni '90, ma non in questo modo», ha detto. «Ora molte persone muoiono in molti modi diversi. Hai il coronavirus, hai le sparatorie, hai gli accoltellamenti, hai le persone che vengono spinte sui binari del treno. In questo momento, non sento che andrà meglio. E se fosse, ci vorrà un po'».

A Corona, nel Queens, Amadou N'gom, 22 anni, ha affermato che il suo lavoro come autista di Uber gli ha dato una vista da una finestra panoramica dello stato incerto della città. «Siamo su questa barca a dondolo sull'oceano», ha detto. «Possiamo farla funzionare, ma se arriva un altro grande tsunami, ci colpirà tutti». Ma ha fiducia: «I newyorkesi prevarranno nel loro atteggiamento perseverante».

Non tutti sembrano così sicuri. A Flushing Meadows Corona Park nel Queens, Eliza Xu, 50 anni, si alza e sospira. Impiegata di un salone di bellezza senza lavoro dall'inizio della pandemia, il suo sgomento va dal costo degli scalogni nella sua drogheria al malessere che ha sbiadito i colori della sua vita quotidiana.

«Nessuna speranza», ha detto. «Niente feste, le persone non hanno bisogno di comprare bei vestiti, niente trucco. La vita è troppo noiosa, è stancante. Non abbiamo ancora finito, siamo ancora nella pandemia». E poi è arrivata la morte della donna spinta davanti al treno, che era un'asiatica americana, un gruppo additato per crimini d'odio durante la pandemia. «Ho paura perché sono asiatica», ha detto. «Non usciamo di notte, non prendiamo la metropolitana, cosa possiamo fare? Nessuna speranza, solo vivere».

In Prospect Lefferts Gardens a Brooklyn, Carson Gross, 37 anni, riconosce quel disagio e ne dà la colpa in gran parte alla pandemia. «Le persone sono state bloccate per così tanto tempo che hanno perso abilità sociali», ha detto. «Le piccole cose, in cui potresti semplicemente dire 'scusa', a volte potrebbero trasformarsi in una scazzottata. Sembra che tutti siano davvero al limite».

Al McCarren Park di Brooklyn, due amiche, Beverly Bryan e Tatiana Tenreyro, hanno affermato che le ultime settimane hanno messo alla prova il loro ottimismo.

«Stiamo tutti cercando di convincerci che c'è speranza, ma siamo tutti abbastanza realistici da sapere che le cose non vanno bene», ha detto la signora Tenreyro, 27 anni, scrittrice.

La signora Bryan, 41 anni, anche lei scrittrice, si è chiesta quando l'ottimismo si trasforma in qualcosa di più vicino all'illusione. «New York è dura, ma a volte è un difetto», ha detto. «Con tutto quello che è successo, cosa costituirebbe un punto di rottura?».

La sua amica si rivolge a lei. «Non è terribile che ci aspettiamo che accadano tutte queste cose orribili?» chiese la signora Tenreyro. «È come se ci fossimo abituati».

«È un po' come la rana che bolle», ha risposto la signora Bryan.

Janet Miller, 81 anni, avvocato in pensione e newyorkese per tutta la vita, ha affermato che i recenti eventi le hanno ricordato, come molti altri nelle ultime settimane, un'era specifica.

«Mi sembrava di tornare agli anni '70», ha detto mentre camminava con il suo schnauzer, Murphy, intorno a Stuyvesant Town a Manhattan. «Tutta la violenza armata». Nelle vicinanze, John Cuban, 60 anni, ha detto che gli manca il senso di sicurezza che aveva provato negli ultimi anni.

«Quando ero più giovane andavo sempre in città e non avevo paura, né timore di prendere la metropolitana», ha detto. «Ora ho l'ansia, la metropolitana mi spaventa».

In verità, gli anni '70 sono stati un periodo palesemente più pericoloso per New York City, come dimostrano i numeri. All'epoca, un esodo di datori di lavoro e contribuenti aggravava i problemi di bilancio della città, spingendola sull'orlo del fallimento. Senza alcun modo per colmare il divario fiscale in vista, lo stato ha preso il controllo delle finanze della città.

I sindacati dei dipendenti pubblici sono stati costretti ad accettare tagli drastici di posti di lavoro. Le grandi aziende, tra cui General Electric e PepsiCo, hanno trasferito la loro sede in periferia. Nel 1975, il tasso di disoccupazione della città ha raggiunto il 12%, ben al di sopra del tasso nazionale di circa l'8,5%.

«E poi la città si è ripresa», ha detto Richard Ravitch, a cui è ampiamente riconosciuto il merito di aver aiutato quella ripresa. È stato nominato capo della New York State Urban Development Corporation nel 1975 quando era quasi insolvente e, in seguito, presidente della Metropolitan Transportation Authority. Sarebbe diventato l'ufficiale di riferimento nei momenti difficili.

Il signor Ravitch ora ha 88 anni e quello che vede oggi fuori dalla sua casa e dal suo ufficio nell'Upper East Side sulla East 51st Street è molto diverso.

«È difficile per me trovare un ristorante nel quartiere dove andare a pranzo, tutti gli hotel in quel quartiere sono chiusi e gli uffici sono bui», ha detto. «Molte persone lavorano da casa a causa della tecnologia disponibile e vogliono isolarsi a causa del virus, e penso che molte persone si siano trasferite in Florida o in periferia. Sta causando una devastazione all'economia di New York City».

«Penso che le città siano l'istituzione di socializzazione più importante che abbiamo mai creato», ha detto. «Penso che i giovani vogliano poter bere qualcosa a fine giornata, incontrare una ragazza o un ragazzo. Tornerà».