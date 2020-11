23 nov 2020 18:38

GRANDE MELA, GRANDI RATTI – COME A ROMA ANCHE A NEW YORK CI SONO PIÙ RATTI CHE PERSONE: DOPO L’INVASIONE DEI SENZATETTO CHE HA TRASFORMATO LE STRADE DELL’UPPER WEST SIDE IN FOGNE A CIELO APERTO, GLI ABITANTI DEVONO FARE LA GUERRA AI TOPI CHE VAGANO PER STRADA, NIDIFICANO SUGLI ALBERI E MASTICANO I CAVI DEI MOTORI DELLE AUTO LASCIANDO A PIEDI I PROPRIETARI – E C’È CHI, PER DIFENDERSI, PARTECIPA A…