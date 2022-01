GRANDE MELA IN TRANS - ENTRO LA FINE DEL 2022 NEW YORK DOVRÀ GARANTIRE ALLOGGI SEPARATI A TRANSESSUALI E A PERSONE DI GENERE NON CONFORME NEI RICOVERI PER SENZATETTO: LA CITTÀ HA ACCONSENTITO A RENDERE DISPONIBILI ALMENO TRENTA POSTI LETTO CON ACCESSO A BAGNI E DOCCE SEPARATI – E IL PERSONALE DOVRÀ FIRMARE UN ACCORDO PER…

Da ANSA

Entro la fine del 2022 la città di New York dovrà garantire alloggi separati a transessuali e a persone di genere non conforme nei ricoveri per senzatetto. L'accordo è stato raggiunto dopo un'azione legale durata quattro anni da parte della 'Strategic Transgender Alliance for Radical Reform' (STARR), un gruppo attivista per i diritti dei transessuali.

Secondo i termini, la città ha acconsentito a rendere disponibili almeno trenta posti letto per transessuali in quattro municipalità, ossia Brooklyn, Bronx, Queens e Manhattan. I posti letto devono anche dare accesso a bagni e docce separate. Inoltre un giudice ha predisposto che il personale addetto ai ricoveri per senzatetto dovrà firmare un accordo di 'non discriminazione' e dovrà sottoporsi ad un training su come interagire con rispetto con transessuali e persone di genere non conforme.

