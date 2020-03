LA GRANDE RIBELLIONE DEI COJONI – SONO PIÙ DI 4MILA LE PERSONE DENUNCIATE PER NON AVER RISPETTATO LE NORME SULL’EMERGENZA, LA DISOBBEDIENZA È UN GRANDE AFFRESCO STRAPAESANO. COMPLEANNI, APERICENE ABUSIVE, COPPIETTE IN AUTO, BEACH VOLLEY, PROSTITUTE E DROGA – DA NORD A SUD, I CASI PIÙ ECLATANTI

Coronavirus: ieri 4mila denunciati

(ANSA) - Sono state 130.584 le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine: 4.275 sono state denunciate in base all'articolo 650 del Codice penale (inosservanza provvedimenti dell'autorità) e 68 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 62.218; 369 i titolari denunciati. Questi i dati del Viminale sui controlli del rispetto delle ordinanze legate all'emergenza Coronavirus.

I RIBELLI DEL VIRUS

Cristina Bassi per “Il Giornale”

UN BAR IN VENETO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Chi rema contro. Il bar che rimane aperto, il gruppone che festeggia il compleanno al ristorante, gli amici che organizzano la partita di beach volley, la coppietta sorpresa in auto priva della «comprovata necessità» per poter stare fuori casa. La casistica dei furbetti e la lista delle violazioni delle regole anti-contagio sono lievitate in poche ore. I primi dati, diffusi ieri dal Viminale, parlano di 2.162 persone e 113 titolari di esercizi commerciali denunciati in Italia per non aver rispettato il decreto sull' emergenza. Su un totale di 106.659 persone e 18.994 locali controllati dalle forze dell' ordine nella giornata dell' 11 marzo.

Gli esempi vanno da Nord a Sud. Cinque ragazzi di Napoli sono arrivati a Zocca, «per vedere la casa di Vasco Rossi» e sono stati denunciati dai carabinieri.

il porno ai tempi del coronavirus 26

A Sternatia, nel Leccese, trenta persone sono state denunciate perché pranzavano al ristorante in occasione di un compleanno.

la spesa ai tempi del coronavirus

Lo stesso a Rimini, dove sei giovani giocavano a beach volley sul lungomare. A Santhià, non lontano da Vercelli, sei persone sono state trovate a giocare a calcio al parco. Nei giorni scorsi in un circolo di Vercelli otto persone cenavano insieme, violando il divieto di assembramento. A Torino due 40enni sono stati fermati dalle forze dell' ordine e alla richiesta di motivare l' uscita hanno ammesso di essere alla ricerca di droga. Un altro torinese è stato controllato in piena notte mentre cercava una prostituta.

coronavirus tshirt

coronavirus, si lecca le dita metro di bruxelles 5

A Bologna sono numerosi i denunciati. Tra loro, dieci amici che giocavano a basket e otto persone che giocavano a carte ai tavolini di un bar. A Ramacca, nel Catanese, due coniugi e i loro 16 invitati sono stati denunciati per aver fatto una festa di compleanno in una tavernetta pubblica. Sempre a Catania nelle scorse ore decine di persone sono andate alla spiaggia di San Giovanni Li Cuti a prendere il sole. A Bergamo i carabinieri hanno ricevuto anche le seguenti giustificazioni dai cittadini usciti di casa: «Sono andato a comprare liquori per una festa in casa con gli amici». Oppure: «Siamo andati a comprare il pane nel paese vicino, lì è più buono».

effetti del coronavirus sui polmoni 1 emergenza coronavirus aeroporto malpensa

Due 70enni di Vicenza hanno pensato bene di andare nella loro seconda casa di Montalcino, vicino a Siena. Qui, a passeggio nel centro storico, sono stati controllati e denunciati. Molte le violazioni anche a Roma. Un residente di Ostia ha raggiunto Fiumicino «per comprare il pesce fresco». Sette uomini di età compresa fra i 36 e i 69 anni giocavano a carte seduti sulle panchine in viale America. Hanno sottoscritto un' autodichiarazione, poi risultata falsa, attestando di essere fuori per esigenze di lavoro. Sono stati fermati per falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale. Una coppia in auto, lui 33 e lei 24 anni, che non ha fornito un motivo valido per essere in strada, è stata denunciata dai carabinieri in via di Valle Aurelia.

coronavirus disco per mantenere le distanze 2 coronavirus

Un' altra coppia, 34 e 25 anni, non si è fermata all' alt in viale della Tecnica. Inseguito, lui è andato a sbattere contro altre auto parcheggiate, è risultato che era ubriaco e che non aveva mai conseguito la patente. Per lui denuncia per queste violazione, per entrambi anche quella prevista dal Dpcm. Ancora: bloccati il writer che dipingeva i muri di una fermata della metro e il gruppetto di persone riunite per correre sul litorale. A Venezia i carabinieri sono intervenuti per un aperitivo di 9 clienti, denunciati insieme al gestore del bar. A Verona la denuncia è scattata per i titolari di un' agenzia di pompe funebri. Avevano organizzato un funerale con una trentina di persone.

psicosi coronavirus strade deserte a castiglione d adda coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 63

A Senigallia un 72enne ha segnalando ai carabinieri il furto del proprio furgone. Aveva solo dimenticato dove l' aveva parcheggiato, ma è stato denunciato perché era uscito per una gita in bici. A Milano la polizia locale mercoledì ha accertato 37 violazioni.

coronavirus e mascherine by osho

Un cannabis shop di viale Monza ieri risultava regolarmente aperto. E un edicolante vendeva i moduli per l' autodichiarazione, che si scaricano dal web, a 30 centesimi. In Valtellina invece un 30enne si è vantato in un video sui social di essere sfuggito ai controlli per andare dalla fidanzata. Denuncia anche per lui.

fila al supermercato per il coronavirus 1 emergenza coronavirus cittadini in viaggio