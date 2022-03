11 mar 2022 12:45

I GRANDI AMORI DI SERENA GRANDI - OSPITE DI “BELVE”, L’ATTRICE PRIMA NEGA LE RELAZIONI CON AGNELLI, BERLUSCONI, CRAXI, MORANDI E CELENTANO E POI IN UN FUORI ONDA SI LASCIA SCAPPARE: “MA CHE TE DEVO DI’, CHE ME LI SO’ PORTATI A LETTO? NON SE PO’ FA, HO UN FIGLIO A CASA. PERO’ NON MI RICORDO I RAPPORTI…” - “LA DIPENDENZA DALLA COCAINA? AVEVO UN FIGLIO PICCOLO, NON AVEVO TEMPO PER LE SOSTANZE: NON SONO MAI STATA UNA TOSSICA. HO DOVUTO AMMETTERE DI AVERLA USATA PERCHE’ ME L’HA CHIESTO L’AVVOCATO. C’ERANO DEI NOMI MOLTO PIU’ IMPORTANTI DEL MIO” - VIDEO