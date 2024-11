GRANDI CLASSICI: IL FINTO CIECO BECCATO DOPO UNA TRUFFA LUNGA ANNI – IN PROVINCIA DI TERAMO UN 60ENNE DAL 2017 INCASSAVA LA PENSIONE DI INVALIDITÀ E L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO IN QUANTO NON VEDENTE. COSÌ HA INTASCATO 98MILA EURO – PECCATO CHE OGNI GIORNO ANDASSE A FARE LA SPESA DA SOLO E GIRASSE IN BICICLETTA SUL LUGOMARE – LA GUARDA DI FINANZA HA RICEVUTO UNA SEGNALAZIONE ANONIMA, L'HA SEGUITO E L'HA INCASTRATO…

Estratto dell’articolo di www.leggo.it

FINTO CIECO

Prendeva abitualmente la sua bicicletta per un giro sul lungomare, andava senza problemi a fare la spesa e nel mentre ha percepito 98mila euro di indennità, da quando nel 2017 aveva ottenuto la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento perché completamente cieco. In realtà si tratta solo di una grande truffa ben architettata da un 60enne proveniente da Martinsicuro, in provincia di Teramo. L'uomo, però, dopo anni è stato finalmente beccato.

FINTO CIECO

La Guardia di Finanza di Giulianova, in Abruzzo, ha ricevuto una segnalazione anonima e da quel momento si è messa sulle tracce del finto cieco. Come dimostrato in un video pubblicato sul canale Youtube proprio della Gdf, l'uomo è stato immortalato mentre svolge tutte le sue attività senza nessun tipo di problema [...]

«L’attività investigativa, supportata anche dal contributo di immagini e video, ha accertato come lo stesso fosse in grado di svolgere autonomamente e quotidianamente molteplici attività del tutto impossibili per un non vedente, quali camminare senza incertezze e in assenza di ausili di alcun genere, attraversare una strada trafficata, fare la spesa al supermercato da solo e, addirittura, in diverse occasioni, condurre per più chilometri la propria bicicletta, oltre ad aprirne e a chiuderne il lucchetto a combinazione numerica allorquando la posteggiava» c'è scritto nella nota della Guardia di Finanza. L'uomo è stato deferito in Procura con l'accusa di truffa aggravata.

FINTO CIECO