15 gen 2022 08:44

GRAPPA E VINCI - DOPO DUE ANNI DI ATTESA TORNA IL PREMIO NONINO, IL 7 MAGGIO IN PRESENZA: SARÀ L'INIZIO DELLE CELEBRAZIONI PER I 125 ANNI DI ATTIVITÀ DELLA FAMIGLIA DI DISTILLATORI FRIULANI - IL MESSAGGIO CHE HA SCRITTO IL FILOSOFO EDGAR MORIN PER L'OCCASIONE: "VIVIAMO IN UN MOMENTO SURREALE IN CUI L'UNICA CERTEZZA È L'INCERTEZZA, MAI COME NEGLI ULTIMI MESI ABBIAMO CAPITO QUANTO I VALORI FONDANTI DEL PREMIO NONINO, ISTITUITO 45 ANNI FA, SIANO VISIONARI"