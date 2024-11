18 nov 2024 18:21

GRASSI CHE COLA - C'E' ANCHE ROBERTA GRASSI, PRESUNTA CONTABILE DELLA CURVA SUD DEL MILAN, TRA LE PERSONE ARRESTATE NELL'INDAGINE SUGLI ULTRA' DI MILANO - NUOVA ORDINANZA IN CARCERE PER SPACCIO PER IL CAPO ULTRÀ ROSSONERO LUCA LUCCI, IMMORTALATO IN PASSATO IN UNA FOTO COL VICEPREMIER SALVINI - LA 44ENNE ROBERTA GRASSI RACCOGLIEVA I SOLDI DEL BAGARINAGGIO IN UNO ZAINO, CHE POI CONSEGNAVA A LUCCI DI CUI NON AVEVA GRANDE STIMA: "COSA VUOI FARE I CONTI CON LUI CHE NON CAPISCE UN CAZZO?"