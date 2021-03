GRASSO CHE COLA SU OPRAH WINFREY, LA CIAMBELLANA MAESTRA DELLO STORYTELLING: “HA INTUITO CHE AVEVA PER LE MANI UNA STORIA FANTASTICA E NON SE L'È LASCIATA SCAPPARE. HA PRESO UN MODELLO ALTO (LA FAMOSA INTERVISTA DI DIANA ALLA BBC) E L'HA ADATTATO PER LA DUCHESSA DEL SUSSEX. QUAL ERA L'UNICO RUOLO CHE MEGHAN POTEVA GIOCARE IN QUESTA STORIA? QUELLA DELL'INGENUA E DELL'INNAMORATA…” - VIDEO

Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

meghan markle oprah

Tutti coloro che per ragioni di lavoro o di piacere amano lo storytelling dovrebbero imparare a memoria l'intervista che Oprah Winfrey ha fatto a Meghan Markle per la Cbs. È perfetta, non ha una sbavatura: per costruzione, per scelta di argomenti, per i tempi di narrazione (Tv8). Oprah e Meghan sono amiche (la giornalista era invitata alle nozze) e vicine di casa a Santa Barbara.

Oprah, sapendo che Meghan non è molto amata a Corte ( La verità è che non gli piaci abbastanza , 2009), ha intuito che aveva per le mani una storia fantastica e non se l'è lasciata scappare. Ha preso un modello alto (la famosa intervista di Diana alla Bbc) e l'ha adattato per la duchessa del Sussex. Qual era l'unico ruolo che Meghan poteva giocare in questa storia? Quella dell'ingenua e dell'innamorata. Così ammaliata da Harry da abbandonare il suo mestiere.

selvaggia lucarelli vs aldo grasso 6

Che era quello di attrice. Tuttavia, non sapeva che c'è una differenza tra l'essere e l'apparire, che «niente è come sembra», che ha dovuto cercare tutto su Google, compreso l'inno «God Save the Queen», perché a Corte nessun l'aiutava. Le prime due stagioni di «The Crown» sono del 2016 e del 2017, il matrimonio con Harry è del 2018. Da attrice di serie, bastava che seguisse con attenzione «The Crown» per capire tutto.

harry e meghan intervista a oprah winfrey

Oprah è di una bravura eccezionale, prende per mano l'intervistata e la porta dove vuole lei: le incomprensioni con la cognata Kate, la solitudine, il pensiero del suicidio, fino a sganciare la bomba che ha deflagrato su tutti i media. Qualcuno della Corte, non si sa chi, avrebbe espresso preoccupazioni per la pelle del nascituro. Ecco il vero motivo per cui al piccolo Archie non sarà consentito il titolo di principe: «Hanno cambiato le regole interne perché non volevano che Archie diventasse principe». Questa è la versione di Meghan, non sta a noi giudicare. Questa è la lezione di Oprah, di geniale efficacia.

