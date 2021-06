10 giu 2021 17:24

GRATTERI E PERDI - IL PROCURATORE DI CATANZARO, CARO AL FU SPIONE MARCO MANCINI, COME UNA FURIA A “OTTO E MEZZO”: “IL GOVERNO DRAGHI? DI CONCRETO NON HO VISTO ANCORA NULLA. LA RIFORMA CARTABIA NON MI PARE UNA RIVOLUZIONE E NON MI PARE CHE SI STIANO CENTRANDO PROBLEMI E CRITICITÀ” - “FARÒ DOMANDA PER LA PROCURA DI MILANO, VEDREMO COME ANDRÀ” (CIAO CORE) - MA LILLI LA SMEMORATA SI DIMENTICA DI CHIEDERGLI DEL SUO RAPPORTO CON LO 007 – VIDEO