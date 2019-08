GRAVIDANZA & NONCURANZA - A NAPOLI UNA 28ENNE INCINTA, E CON LE DOGLIE, SALE SUL BUS PER ANDARE ALL’OSPEDALE MA VIENE BECCATA SENZA BIGLIETTO E IL CONTROLLORE PRIMA LA MULTA E POI L’HA FA SCENDERE, COSTRINGENDOLA A RAGGIUNGERE L’OSPEDALE A PIEDI - LA DONNA HA FATTO RICORSO MA L’AZIENDA DEI TRASPORTI LE HA DATO TORTO: “NON CI SONO MOTIVI DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE” - IL PRESIDENTE DEI CONTROLLORI SMUSSA: “C’E’ STATO ECCESSO DI ZELO”

Da www.ansa.it

DONNA INCINTA SUL BUS

Colta dalle doglie, una donna di 28 anni di Napoli è salita al volo sul primo bus diretto all'ospedale Cardarelli. Sprovvista di biglietto, è stata multata dal controllore. Dell'episodio - che risale a qualche settimana fa - riferisce il quotidiano Repubblica. Il successivo ricorso della donna è stato respinto dall'Anm, l'azienda napoletana di mobilità: "All'atto del controllo - la motivazione alla base del rigetto - la signora si trovava a bordo di un nostro mezzo sprovvista di valido titolo di viaggio. E le circostanze non possono essere motivo di annullamento del verbale".

ANM NAPOLI

"In merito al caso della signora Federica", colta da doglie e multata per aver preso a Napoli il bus diretta in ospedale e sprovvista di biglietto, l'Anm (Azienda napoletana mobilità) "intende porgere pubblicamente le proprie scuse. "I controllori dell'Anm - spiega Nicola Pascale, amministratore Unico di Anm - elevano quasi 3000 verbali di contravvenzione al mese, svolgendo un'attività complicata, che l'azienda sta intensificando, per migliorare il servizio ai cittadini. Gli errori possono capitare e in questo caso si è verificato un evidente eccesso di zelo nei confronti della signora, che andava invece aiutata e confortata. Sarà mia personale cura riprendere e riesaminare la pratica del suo ricorso che è stata trattata in modo troppo burocratico. Intanto alla signora e alla sua famiglia esprimo le nostre più vive scuse e le felicitazioni per la nascita del piccolo"