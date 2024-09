LA GRECIA DICHIARA GUERRA AL TURISMO SELVAGGIO - IL GOVERNO GRECO VUOLE INTRODURRE UNA TASSA DI 20 EURO PER TUTTI I CROCERISTI CHE SBARCHERANNO A SANTORINI E A MYKONOS - UNA MISURA PER CONTRASTARE LE ORDE DI CIAVATTARI CHE OGNI ESTATE TRASFORMANO LE ISOLE GRECHE IN UN INFERNO - A SANTORINI, I RESIDENTI SONO 20MILA, MA OGNI ANNI ARRIVANO QUASI 3,5 MILIONI DI VISITATORI...

Estratto dell'articolo di Federico Thoman per il "Corriere della Sera"

Un’imposta da 20 euro a persona per tutti i croceristi che sbarcheranno a Santorini e Mykonos. Il governo greco di centrodestra guidato da Kyriakos Mitsotakis punta ad affrontare così il turismo di massa che d’estate trasforma alcuni posti incantevoli in gironi infernali. A Santorini i residenti sono poco meno di 20.000: ogni anno, di turisti, ne arrivano quasi 3,5 milioni e di questi, nei periodi di punta, in media 17.000 al giorno sciamano dalle grandi navi.

Mykonos ha invece meno di 10.000 abitanti e ogni anno è assaltata da oltre 2 milioni di visitatori. Il 27 agosto state ben 20.000 le persone sbarcate. Se l’imposta diventerà effettiva, in 24 0re s’incasseranno tra i 300 e i 400 mila euro: solo d’estate, almeno 30 milioni di euro. Mitsotakis ha spiegato che il gettito, in parte, sarà redistribuito alle comunità locali, per ora senza spiegare come e quanto. […]

